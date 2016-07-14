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«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим»
«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим» Светлана Нигматуллина посетила больше 30 стран, а потом запустила туры в Калининград
«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим»

«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим»
Светлана Нигматуллина посетила больше 30 стран, а потом запустила туры в Калининград

Сбор средств на производство первых в России инвалидных колясок для маленьких детей

Они станут аналогом дорогих зарубежных колясок

Сбор средств на производство первых в России инвалидных колясок для маленьких детей
Они станут аналогом дорогих зарубежных колясок

«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы

В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью

«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы
В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью

В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов

Следственный комитет завел уголовное дело

В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов
Следственный комитет завел уголовное дело

В Москве стартовал инклюзивный фестиваль «Разные люди — новый музей». Он продлится до апреля

Посетить мероприятия на разных площадках можно бесплатно

В Москве стартовал инклюзивный фестиваль «Разные люди — новый музей». Он продлится до апреля
Посетить мероприятия на разных площадках можно бесплатно

В Пушкинском музее пройдет инклюзивный фестиваль

Его посвятят различным способам восприятия искусства

В Пушкинском музее пройдет инклюзивный фестиваль
Его посвятят различным способам восприятия искусства

«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности

Также гости увидят короткометражку «Немного нежных слов»

«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности
Также гости увидят короткометражку «Немного нежных слов»

В Москве пройдет фестиваль «Женщины. Инвалидность. Феминизм» с лекциями и медитацией

Мероприятия продлятся три дня

В Москве пройдет фестиваль «Женщины. Инвалидность. Феминизм» с лекциями и медитацией
Мероприятия продлятся три дня

Посетителя МФЦ с инвалидностью попросили не жаловаться на отсутствие пандуса

Москвич рассказал, что в центре обещают установить пандус уже несколько лет

Посетителя МФЦ с инвалидностью попросили не жаловаться на отсутствие пандуса
Москвич рассказал, что в центре обещают установить пандус уже несколько лет

В Москве пройдет инклюзивная акция «Музей для всех!»

Организации-участники проведут экскурсии и мастер-классы для посетителей с особенностями развития

В Москве пройдет инклюзивная акция «Музей для всех!»
Организации-участники проведут экскурсии и мастер-классы для посетителей с особенностями развития

В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью

В программе — кинопоказы, лекции, мастер-классы и встречи с режиссерами

В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью
В программе — кинопоказы, лекции, мастер-классы и встречи с режиссерами

Мама на коляске: «Как я живу со спинальной амиотрофией»

Мама на коляске: «Как я живу со спинальной амиотрофией»Марина Рахимова — о том, как она вышла замуж, переехала в Петербург, родила сына и нашла работу, несмотря на генетическое заболевание

Мама на коляске: «Как я живу со спинальной амиотрофией»

Мама на коляске: «Как я живу со спинальной амиотрофией»
Марина Рахимова — о том, как она вышла замуж, переехала в Петербург, родила сына и нашла работу, несмотря на генетическое заболевание

Правительство дополнило список заболеваний для получения инвалидности

Также власти пересмотрели подходы к освидетельствованию

Правительство дополнило список заболеваний для получения инвалидности
Также власти пересмотрели подходы к освидетельствованию

В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии

На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет

В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии
На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет

Для незрячих москвичей закупят 700 «говорящих» книг

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 28 августа

Для незрячих москвичей закупят 700 «говорящих» книг
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 28 августа

Киборги: Люди с бионическими протезами

Киборги: Люди с бионическими протезамиНосители протезов — о том, как они занимаются спортом, борются со стереотипами и почему в будущем все захотят стать киборгами

Киборги: Люди с бионическими протезами

Киборги: Люди с бионическими протезами
Носители протезов — о том, как они занимаются спортом, борются со стереотипами и почему в будущем все захотят стать киборгами

Прокуратура проверит отказ «Победы» пустить на рейс ребенка с ДЦП (обновлено)

Ранее «Победа» сообщила о решении уволить сотрудника, ответственного за инцидент

Прокуратура проверит отказ «Победы» пустить на рейс ребенка с ДЦП (обновлено)
Ранее «Победа» сообщила о решении уволить сотрудника, ответственного за инцидент

В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью

Фестиваль «Кино без барьеров» будет идти с 11 по 14 ноября в кинотеатре «Космос»

В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью
Фестиваль «Кино без барьеров» будет идти с 11 по 14 ноября в кинотеатре «Космос»

Москву назвали самым приспособленным для инвалидов регионом России

На втором месте оказался Краснодарский край, а на третьем — Татарстан

Москву назвали самым приспособленным для инвалидов регионом России
На втором месте оказался Краснодарский край, а на третьем — Татарстан

В России пересмотрят процедуру получения инвалидности

Из-за нововведений 2015 года многие граждане потеряли этот статус и лишились льгот

В России пересмотрят процедуру получения инвалидности
Из-за нововведений 2015 года многие граждане потеряли этот статус и лишились льгот

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