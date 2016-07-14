«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим» Светлана Нигматуллина посетила больше 30 стран, а потом запустила туры в Калининград
Сбор средств на производство первых в России инвалидных колясок для маленьких детей
Они станут аналогом дорогих зарубежных колясок
Сбор средств на производство первых в России инвалидных колясок для маленьких детей Они станут аналогом дорогих зарубежных колясок
«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы
В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью
«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью
В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов
Следственный комитет завел уголовное дело
В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов Следственный комитет завел уголовное дело
В Москве стартовал инклюзивный фестиваль «Разные люди — новый музей». Он продлится до апреля
Посетить мероприятия на разных площадках можно бесплатно
В Москве стартовал инклюзивный фестиваль «Разные люди — новый музей». Он продлится до апреля Посетить мероприятия на разных площадках можно бесплатно
В Пушкинском музее пройдет инклюзивный фестиваль
Его посвятят различным способам восприятия искусства
В Пушкинском музее пройдет инклюзивный фестиваль Его посвятят различным способам восприятия искусства
«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности
Также гости увидят короткометражку «Немного нежных слов»
«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности Также гости увидят короткометражку «Немного нежных слов»
В Москве пройдет фестиваль «Женщины. Инвалидность. Феминизм» с лекциями и медитацией
Мероприятия продлятся три дня
В Москве пройдет фестиваль «Женщины. Инвалидность. Феминизм» с лекциями и медитацией Мероприятия продлятся три дня
Посетителя МФЦ с инвалидностью попросили не жаловаться на отсутствие пандуса
Москвич рассказал, что в центре обещают установить пандус уже несколько лет
Посетителя МФЦ с инвалидностью попросили не жаловаться на отсутствие пандуса Москвич рассказал, что в центре обещают установить пандус уже несколько лет
В Москве пройдет инклюзивная акция «Музей для всех!»
Организации-участники проведут экскурсии и мастер-классы для посетителей с особенностями развития
В Москве пройдет инклюзивная акция «Музей для всех!» Организации-участники проведут экскурсии и мастер-классы для посетителей с особенностями развития
В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью
В программе — кинопоказы, лекции, мастер-классы и встречи с режиссерами
В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью В программе — кинопоказы, лекции, мастер-классы и встречи с режиссерами
Мама на коляске: «Как я живу со спинальной амиотрофией»Марина Рахимова — о том, как она вышла замуж, переехала в Петербург, родила сына и нашла работу, несмотря на генетическое заболевание
Мама на коляске: «Как я живу со спинальной амиотрофией» Марина Рахимова — о том, как она вышла замуж, переехала в Петербург, родила сына и нашла работу, несмотря на генетическое заболевание
Правительство дополнило список заболеваний для получения инвалидности
Также власти пересмотрели подходы к освидетельствованию
Правительство дополнило список заболеваний для получения инвалидности Также власти пересмотрели подходы к освидетельствованию
В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии
На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет
В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет
Для незрячих москвичей закупят 700 «говорящих» книг
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 28 августа
Для незрячих москвичей закупят 700 «говорящих» книг Заявки на участие в аукционе будут принимать до 28 августа
Киборги: Люди с бионическими протезамиНосители протезов — о том, как они занимаются спортом, борются со стереотипами и почему в будущем все захотят стать киборгами
Киборги: Люди с бионическими протезами Носители протезов — о том, как они занимаются спортом, борются со стереотипами и почему в будущем все захотят стать киборгами
Прокуратура проверит отказ «Победы» пустить на рейс ребенка с ДЦП (обновлено)
Ранее «Победа» сообщила о решении уволить сотрудника, ответственного за инцидент
Прокуратура проверит отказ «Победы» пустить на рейс ребенка с ДЦП (обновлено)
Ранее «Победа» сообщила о решении уволить сотрудника, ответственного за инцидент
В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью
Фестиваль «Кино без барьеров» будет идти с 11 по 14 ноября в кинотеатре «Космос»
В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью Фестиваль «Кино без барьеров» будет идти с 11 по 14 ноября в кинотеатре «Космос»
Москву назвали самым приспособленным для инвалидов регионом России
На втором месте оказался Краснодарский край, а на третьем — Татарстан