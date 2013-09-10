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Новости

На Тима Кука подали в суд за автоматическое обновление гаджетов Apple до iOS 7

Калифорниец Марк Меначер остался недоволен тем, что Apple не позволяет удалить установщик iOS 7 и не даёт вернуться к старой версии операционной системы

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Новости

На Тима Кука подали в суд за автоматическое обновление гаджетов Apple до iOS 7 Калифорниец Марк Меначер остался недоволен тем, что Apple не позволяет удалить установщик iOS 7 и не даёт вернуться к старой версии операционной системы

Новости

Массовая загрузка iOS 7 привела к сбоям в работе серверов Apple

Однако это не помешало новой операционной системе обогнать последнюю версию Android по популярности среди пользователей

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Новости

Массовая загрузка iOS 7 привела к сбоям в работе серверов Apple Однако это не помешало новой операционной системе обогнать последнюю версию Android по популярности среди пользователей

Новости

Google приобрела сервис Bump для обмена данными при помощи удара устройствами

Теперь корпорация сможет использовать наработки Bump Technologies для совершенствования собственной системы беспроводного обмена данными в Android

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Новости

Google приобрела сервис Bump для обмена данными при помощи удара устройствами Теперь корпорация сможет использовать наработки Bump Technologies для совершенствования собственной системы беспроводного обмена данными в Android

Новости

Компания Apple представила цветной iPhone 5c и золотой iPhone 5s

Во многих странах обе модели поступят в продажу уже 20 сентября. До России же они доберутся лишь в декабре

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Новости

Компания Apple представила цветной iPhone 5c и золотой iPhone 5s Во многих странах обе модели поступят в продажу уже 20 сентября. До России же они доберутся лишь в декабре