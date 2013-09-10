На Тима Кука подали в суд за автоматическое обновление гаджетов Apple до iOS 7
Калифорниец Марк Меначер остался недоволен тем, что Apple не позволяет удалить установщик iOS 7 и не даёт вернуться к старой версии операционной системы
На Тима Кука подали в суд за автоматическое обновление гаджетов Apple до iOS 7 Калифорниец Марк Меначер остался недоволен тем, что Apple не позволяет удалить установщик iOS 7 и не даёт вернуться к старой версии операционной системы
Массовая загрузка iOS 7 привела к сбоям в работе серверов Apple
Однако это не помешало новой операционной системе обогнать последнюю версию Android по популярности среди пользователей
Массовая загрузка iOS 7 привела к сбоям в работе серверов Apple Однако это не помешало новой операционной системе обогнать последнюю версию Android по популярности среди пользователей
Google приобрела сервис Bump для обмена данными при помощи удара устройствами
Теперь корпорация сможет использовать наработки Bump Technologies для совершенствования собственной системы беспроводного обмена данными в Android
Google приобрела сервис Bump для обмена данными при помощи удара устройствами Теперь корпорация сможет использовать наработки Bump Technologies для совершенствования собственной системы беспроводного обмена данными в Android
Компания Apple представила цветной iPhone 5c и золотой iPhone 5s
Во многих странах обе модели поступят в продажу уже 20 сентября. До России же они доберутся лишь в декабре