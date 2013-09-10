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Новости

В России перестанут продавать iPhone 5s

Модель полностью исчезнет из магазинов к концу года

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В России перестанут продавать iPhone 5s Модель полностью исчезнет из магазинов к концу года

Новости

Видео дня: Apple призывает воспитывать детей при помощи iPhone

Корпорация решила привлечь внимание родителей к своему смартфону

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Видео дня: Apple призывает воспитывать детей при помощи iPhone Корпорация решила привлечь внимание родителей к своему смартфону

Новости

Apple использовала кавер на песню Pixies для продвижения нового слогана

Ролик демонстрирует преимущества использования iPhone в музыкальной сфере

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Apple использовала кавер на песню Pixies для продвижения нового слогана Ролик демонстрирует преимущества использования iPhone в музыкальной сфере

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Российские магазины столкнулись с дефицитом iPhone 5s

Продавцы предполагают, что распространители могут намеренно ограничивать размеры поставок, чтобы вызвать рост цен на смартфоны

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Российские магазины столкнулись с дефицитом iPhone 5s Продавцы предполагают, что распространители могут намеренно ограничивать размеры поставок, чтобы вызвать рост цен на смартфоны

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Свыше тысячи смартфонов iPhone 5s были выпущены с дефектными батареями

Вместо того чтобы работать дольше своих предшественников, неисправный смартфон требует более долгой подзарядки и быстрее разряжается

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Свыше тысячи смартфонов iPhone 5s были выпущены с дефектными батареями Вместо того чтобы работать дольше своих предшественников, неисправный смартфон требует более долгой подзарядки и быстрее разряжается

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Apple займётся производством новых продуктов уже в 2014 году

Предполагается, что речь могла идти про продукт под названием iWatch, который может оказаться как смарт-часами, так и новой телевизионной приставкой

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Apple займётся производством новых продуктов уже в 2014 году Предполагается, что речь могла идти про продукт под названием iWatch, который может оказаться как смарт-часами, так и новой телевизионной приставкой

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Развитие LTE-сетей приведёт к буму на рынке цифрового контента

Крупнейшие российские операторы — «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» — планируют запустить полноценные LTE-сети к 2019 году

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Развитие LTE-сетей приведёт к буму на рынке цифрового контента Крупнейшие российские операторы — «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» — планируют запустить полноценные LTE-сети к 2019 году

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Цветной iPhone 5c работает стабильнее золотого флагмана Apple

Сбои в работе приложений на нём случаются в два раза реже, чем на более дорогом iPhone 5s

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Цветной iPhone 5c работает стабильнее золотого флагмана Apple Сбои в работе приложений на нём случаются в два раза реже, чем на более дорогом iPhone 5s

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За три дня Apple продала рекордные для себя 9 млн новых iPhone

Это почти в два раза больше, чем при появлении на рынке предыдущего смартфона компании — iPhone 5

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За три дня Apple продала рекордные для себя 9 млн новых iPhone Это почти в два раза больше, чем при появлении на рынке предыдущего смартфона компании — iPhone 5

Новости

Компания Apple представила цветной iPhone 5c и золотой iPhone 5s

Во многих странах обе модели поступят в продажу уже 20 сентября. До России же они доберутся лишь в декабре

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Компания Apple представила цветной iPhone 5c и золотой iPhone 5s Во многих странах обе модели поступят в продажу уже 20 сентября. До России же они доберутся лишь в декабре