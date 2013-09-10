В России перестанут продавать iPhone 5s Модель полностью исчезнет из магазинов к концу года
Видео дня: Apple призывает воспитывать детей при помощи iPhone
Корпорация решила привлечь внимание родителей к своему смартфону
Видео дня: Apple призывает воспитывать детей при помощи iPhone Корпорация решила привлечь внимание родителей к своему смартфону
Apple использовала кавер на песню Pixies для продвижения нового слогана
Ролик демонстрирует преимущества использования iPhone в музыкальной сфере
Apple использовала кавер на песню Pixies для продвижения нового слогана Ролик демонстрирует преимущества использования iPhone в музыкальной сфере
Российские магазины столкнулись с дефицитом iPhone 5s
Продавцы предполагают, что распространители могут намеренно ограничивать размеры поставок, чтобы вызвать рост цен на смартфоны
Российские магазины столкнулись с дефицитом iPhone 5s Продавцы предполагают, что распространители могут намеренно ограничивать размеры поставок, чтобы вызвать рост цен на смартфоны
Свыше тысячи смартфонов iPhone 5s были выпущены с дефектными батареями
Вместо того чтобы работать дольше своих предшественников, неисправный смартфон требует более долгой подзарядки и быстрее разряжается
Свыше тысячи смартфонов iPhone 5s были выпущены с дефектными батареями Вместо того чтобы работать дольше своих предшественников, неисправный смартфон требует более долгой подзарядки и быстрее разряжается
Apple займётся производством новых продуктов уже в 2014 году
Предполагается, что речь могла идти про продукт под названием iWatch, который может оказаться как смарт-часами, так и новой телевизионной приставкой
Apple займётся производством новых продуктов уже в 2014 году Предполагается, что речь могла идти про продукт под названием iWatch, который может оказаться как смарт-часами, так и новой телевизионной приставкой
Развитие LTE-сетей приведёт к буму на рынке цифрового контента
Крупнейшие российские операторы — «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» — планируют запустить полноценные LTE-сети к 2019 году
Развитие LTE-сетей приведёт к буму на рынке цифрового контента Крупнейшие российские операторы — «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» — планируют запустить полноценные LTE-сети к 2019 году
Цветной iPhone 5c работает стабильнее золотого флагмана Apple
Сбои в работе приложений на нём случаются в два раза реже, чем на более дорогом iPhone 5s
Цветной iPhone 5c работает стабильнее золотого флагмана Apple Сбои в работе приложений на нём случаются в два раза реже, чем на более дорогом iPhone 5s
За три дня Apple продала рекордные для себя 9 млн новых iPhone
Это почти в два раза больше, чем при появлении на рынке предыдущего смартфона компании — iPhone 5
За три дня Apple продала рекордные для себя 9 млн новых iPhone Это почти в два раза больше, чем при появлении на рынке предыдущего смартфона компании — iPhone 5
Компания Apple представила цветной iPhone 5c и золотой iPhone 5s
Во многих странах обе модели поступят в продажу уже 20 сентября. До России же они доберутся лишь в декабре