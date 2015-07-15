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Иран отменил визы для туристических групп из России
Иран и Россия заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках на взаимной основе
Иран отменил визы для туристических групп из России Иран и Россия заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках на взаимной основе
S7 запускает прямые рейсы в Тегеран Самолеты начнут летать в столицу Ирана в июне 2017 года
Аудиосообщения во «ВКонтакте», пакеты от Apple и VPN-сервис в Opera
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Аудиосообщения во «ВКонтакте», пакеты от Apple и VPN-сервис в Opera Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном
Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза
Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза
Экспортёры нефти не сумели договориться о заморозке добычи
Срыв переговоров привёл к резкому снижению нефтяных котировок
Экспортёры нефти не сумели договориться о заморозке добычи Срыв переговоров привёл к резкому снижению нефтяных котировок
В Иране заблокировали «Яндекс»
Пока доступ ограничен только к международной версии поисковой системы
В Иране заблокировали «Яндекс» Пока доступ ограничен только к международной версии поисковой системы
Путешествия с Google, противостояние Трампу и продажи Xiaomi в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Путешествия с Google, противостояние Трампу и продажи Xiaomi в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Brent продолжила дешеветь на фоне снятия санкций с Ирана
Мировые цена на нефть обвалились более чем на 5 %
Brent продолжила дешеветь на фоне снятия санкций с Ирана Мировые цена на нефть обвалились более чем на 5 %
В 2016 году нефть подешевеет до 16 долларов за баррель
В RBS исключают возвращение котировок к прежнему уровню, тем более — в долгосрочном периоде
В 2016 году нефть подешевеет до 16 долларов за баррель В RBS исключают возвращение котировок к прежнему уровню, тем более — в долгосрочном периоде
Москва запустит рекламные автобусы в Иране и странах БРИКС
Рекламировать столицу России будут в Аргентине, Мексике, Чили, Перу, Сербии, Таиланде и Японии
Москва запустит рекламные автобусы в Иране и странах БРИКС Рекламировать столицу России будут в Аргентине, Мексике, Чили, Перу, Сербии, Таиланде и Японии
Иран будет поставлять сыр в Россию
Помимо него импортом молочной продукции на территорию страны может заняться и Турция
Иран будет поставлять сыр в Россию Помимо него импортом молочной продукции на территорию страны может заняться и Турция
Нефть в 2016 году подешевеет на 21 %
Снятие санкций с Ирана приведёт к обвалу цен примерно на 10 долларов
Нефть в 2016 году подешевеет на 21 % Снятие санкций с Ирана приведёт к обвалу цен примерно на 10 долларов
Как россияне относятся к другим странам
Негативнее всего население настроено к США, Евросоюзу и Украине