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Новая акция в защиту Telegram, распухшие батареи Apple и тизер «Острых предметов»
Новая акция в защиту Telegram, распухшие батареи Apple и тизер «Острых предметов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новая акция в защиту Telegram, распухшие батареи Apple и тизер «Острых предметов»

Новая акция в защиту Telegram, распухшие батареи Apple и тизер «Острых предметов»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Свинья», «Тренер», «Опасный бизнес» и байопик Вивьен Вествуд
«Свинья», «Тренер», «Опасный бизнес» и байопик Вивьен Вествуд Алиса Таёжная рецензирует главные новинки кинопроката
«Свинья», «Тренер», «Опасный бизнес» и байопик Вивьен Вествуд

«Свинья», «Тренер», «Опасный бизнес» и байопик Вивьен Вествуд
Алиса Таёжная рецензирует главные новинки кинопроката

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом
Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом

Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Угроза отстранения от Олимпиады, экскурсия в автозак и новый трейлер «Последних джедаев»
Угроза отстранения от Олимпиады, экскурсия в автозак и новый трейлер «Последних джедаев» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Угроза отстранения от Олимпиады, экскурсия в автозак и новый трейлер «Последних джедаев»

Угроза отстранения от Олимпиады, экскурсия в автозак и новый трейлер «Последних джедаев»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Иран отменил визы для туристических групп из России

Иран и Россия заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках на взаимной основе

Иран отменил визы для туристических групп из России
Иран и Россия заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках на взаимной основе

S7 запускает прямые рейсы в Тегеран

Самолеты начнут летать в столицу Ирана в июне 2017 года

S7 запускает прямые рейсы в Тегеран
Самолеты начнут летать в столицу Ирана в июне 2017 года

Аудиосообщения во «ВКонтакте», пакеты от Apple и VPN-сервис в Opera

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Аудиосообщения во «ВКонтакте», пакеты от Apple и VPN-сервис в Opera
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном

Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза

Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном
Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза

Экспортёры нефти не сумели договориться о заморозке добычи

Срыв переговоров привёл к резкому снижению нефтяных котировок

Экспортёры нефти не сумели договориться о заморозке добычи
Срыв переговоров привёл к резкому снижению нефтяных котировок

В Иране заблокировали «Яндекс»

Пока доступ ограничен только к международной версии поисковой системы

В Иране заблокировали «Яндекс»
Пока доступ ограничен только к международной версии поисковой системы

Путешествия с Google, противостояние Трампу и продажи Xiaomi в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Путешествия с Google, противостояние Трампу и продажи Xiaomi в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Brent продолжила дешеветь на фоне снятия санкций с Ирана

Мировые цена на нефть обвалились более чем на 5 %

Brent продолжила дешеветь на фоне снятия санкций с Ирана
Мировые цена на нефть обвалились более чем на 5 %

В 2016 году нефть подешевеет до 16 долларов за баррель

В RBS исключают возвращение котировок к прежнему уровню, тем более — в долгосрочном периоде

В 2016 году нефть подешевеет до 16 долларов за баррель
В RBS исключают возвращение котировок к прежнему уровню, тем более — в долгосрочном периоде

Москва запустит рекламные автобусы в Иране и странах БРИКС

Рекламировать столицу России будут в Аргентине, Мексике, Чили, Перу, Сербии, Таиланде и Японии

Москва запустит рекламные автобусы в Иране и странах БРИКС
Рекламировать столицу России будут в Аргентине, Мексике, Чили, Перу, Сербии, Таиланде и Японии

Иран будет поставлять сыр в Россию

Помимо него импортом молочной продукции на территорию страны может заняться и Турция

Иран будет поставлять сыр в Россию
Помимо него импортом молочной продукции на территорию страны может заняться и Турция

Нефть в 2016 году подешевеет на 21 %

Снятие санкций с Ирана приведёт к обвалу цен примерно на 10 долларов

Нефть в 2016 году подешевеет на 21 %
Снятие санкций с Ирана приведёт к обвалу цен примерно на 10 долларов

Как россияне относятся к другим странам

Негативнее всего население настроено к США, Евросоюзу и Украине

Как россияне относятся к другим странам
Негативнее всего население настроено к США, Евросоюзу и Украине

Резкое подорожание Twitter, новые iPod и разваливающиеся рынки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Резкое подорожание Twitter, новые iPod и разваливающиеся рынки
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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