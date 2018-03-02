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На месте
Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома
И что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля
На месте
Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома
И что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля
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