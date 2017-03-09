Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов
Законопроект внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая
Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов Законопроект внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая
Ретейлеры предупредили о дефиците продуктов в выходные дни из-за законопроекта Яровой
Торговым сетям придется сокращать объем заказа в случае запрета на возврат нераспроданного товара с истекшим сроком годности
Ретейлеры предупредили о дефиците продуктов в выходные дни из-за законопроекта Яровой Торговым сетям придется сокращать объем заказа в случае запрета на возврат нераспроданного товара с истекшим сроком годности
Яровая предложила упростить поиск детей с помощью геолокации телефона
Согласно инициативе, искать ребенка по геолокации можно будет по заявлению родителей
Яровая предложила упростить поиск детей с помощью геолокации телефона Согласно инициативе, искать ребенка по геолокации можно будет по заявлению родителей
Смягчить наказание для несовершеннолетних преступников
Нововведения коснутся тех подростков, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести
Смягчить наказание для несовершеннолетних преступников Нововведения коснутся тех подростков, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести
В Госдуме школьных психологов назвали «совершенно опасной историей»
Вице-спикер Яровая призвала вернуть в учебные заведения воспитателей
В Госдуме школьных психологов назвали «совершенно опасной историей» Вице-спикер Яровая призвала вернуть в учебные заведения воспитателей
Ввести пожизненное наказание для педофилов
Яровая решила ужесточить поправки к законодательству
Ввести пожизненное наказание для педофилов Яровая решила ужесточить поправки к законодательству
Дети без соцсетей, любимый спорт в России и конец фонда Навального
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Дети без соцсетей, любимый спорт в России и конец фонда Навального Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Депутаты Яровая и Милонов хотят ограничить свободу детей в соцсетях
Законопроекты касаются регистрации в соцсетях по паспорту и блокировки групп
Депутаты Яровая и Милонов хотят ограничить свободу детей в соцсетях Законопроекты касаются регистрации в соцсетях по паспорту и блокировки групп
Яровая выступила против гендерного равенства в России
По ее мнению, в борьбе за свои права женщины, наоборот, теряют привилегии
Яровая выступила против гендерного равенства в России По ее мнению, в борьбе за свои права женщины, наоборот, теряют привилегии
Минкомсвязь внесла подзаконные акты по «закону Яровой»
В документе определены сроки объема хранения трафика
Минкомсвязь внесла подзаконные акты по «закону Яровой» В документе определены сроки объема хранения трафика
Установкой и заменой счетчиков предложили заниматься коммунальщикам
Поставщики коммунальных услуг будут также снимать показания счетчиков
Установкой и заменой счетчиков предложили заниматься коммунальщикам Поставщики коммунальных услуг будут также снимать показания счетчиков
Яровая предложила ввести пожизненное заключение для педофилов
Законопроект подготовила рабочая группа при депутате
Яровая предложила ввести пожизненное заключение для педофилов Законопроект подготовила рабочая группа при депутате
Яровая предлагает запретить МФЦ повторно отклонять заявления
Сотрудников МФЦ обяжут сразу указывать на все ошибки в документах граждан
Яровая предлагает запретить МФЦ повторно отклонять заявления Сотрудников МФЦ обяжут сразу указывать на все ошибки в документах граждан
Провести реализацию «пакета Яровой» за счет абонентов
С такой инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей
Провести реализацию «пакета Яровой» за счет абонентов С такой инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей
Глава Минкомсвязи про отсрочку «закона Яровой»
Министр считает нужной разработку плана по поэтапному внедрению антитеррористических поправок
Глава Минкомсвязи про отсрочку «закона Яровой» Министр считает нужной разработку плана по поэтапному внедрению антитеррористических поправок
Создать карты безопасных маршрутов для походов с детьми
С соответствующим предложением выступила Ирина Яровая
Создать карты безопасных маршрутов для походов с детьми С соответствующим предложением выступила Ирина Яровая
Госдума разрешила сажать за создание «групп смерти» и призывы к зацепингу
За соответствующий законопроект проголосовали все 408 депутатов
Госдума разрешила сажать за создание «групп смерти» и призывы к зацепингу За соответствующий законопроект проголосовали все 408 депутатов
Госдума в первом чтении одобрила законопроект Яровой о «группах смерти»
Документ предполагает усиление ответственности за склонение к самоубийству
Госдума в первом чтении одобрила законопроект Яровой о «группах смерти» Документ предполагает усиление ответственности за склонение к самоубийству
В ФСБ раскритиковали идею создания пилотных зон для тестирования «закона Яровой»
В спецслужбе считают, что все необходимое для реализации антитеррористического пакета законов уже есть