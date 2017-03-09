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Новости

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов

Законопроект внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая

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Новости

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов Законопроект внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая

Новости

Ретейлеры предупредили о дефиците продуктов в выходные дни из-за законопроекта Яровой

Торговым сетям придется сокращать объем заказа в случае запрета на возврат нераспроданного товара с истекшим сроком годности

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Новости

Ретейлеры предупредили о дефиците продуктов в выходные дни из-за законопроекта Яровой Торговым сетям придется сокращать объем заказа в случае запрета на возврат нераспроданного товара с истекшим сроком годности

Новости

Яровая предложила упростить поиск детей с помощью геолокации телефона

Согласно инициативе, искать ребенка по геолокации можно будет по заявлению родителей

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Новости

Яровая предложила упростить поиск детей с помощью геолокации телефона Согласно инициативе, искать ребенка по геолокации можно будет по заявлению родителей

Новости

Смягчить наказание для несовершеннолетних преступников

Нововведения коснутся тех подростков, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести

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Новости

Смягчить наказание для несовершеннолетних преступников Нововведения коснутся тех подростков, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести

Новости

В Госдуме школьных психологов назвали «совершенно опасной историей»

Вице-спикер Яровая призвала вернуть в учебные заведения воспитателей

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Новости

В Госдуме школьных психологов назвали «совершенно опасной историей» Вице-спикер Яровая призвала вернуть в учебные заведения воспитателей

Новости

Ввести пожизненное наказание для педофилов

Яровая решила ужесточить поправки к законодательству

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Новости

Ввести пожизненное наказание для педофилов Яровая решила ужесточить поправки к законодательству

Новости

Дети без соцсетей, любимый спорт в России и конец фонда Навального

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

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Новости

Дети без соцсетей, любимый спорт в России и конец фонда Навального Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Новости

Депутаты Яровая и Милонов хотят ограничить свободу детей в соцсетях

Законопроекты касаются регистрации в соцсетях по паспорту и блокировки групп

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Новости

Депутаты Яровая и Милонов хотят ограничить свободу детей в соцсетях Законопроекты касаются регистрации в соцсетях по паспорту и блокировки групп

Новости

Яровая выступила против гендерного равенства в России

По ее мнению, в борьбе за свои права женщины, наоборот, теряют привилегии

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Новости

Яровая выступила против гендерного равенства в России По ее мнению, в борьбе за свои права женщины, наоборот, теряют привилегии

Новости

Минкомсвязь внесла подзаконные акты по «закону Яровой»

В документе определены сроки объема хранения трафика

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Новости

Минкомсвязь внесла подзаконные акты по «закону Яровой» В документе определены сроки объема хранения трафика

Новости

Установкой и заменой счетчиков предложили заниматься коммунальщикам

Поставщики коммунальных услуг будут также снимать показания счетчиков

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Новости

Установкой и заменой счетчиков предложили заниматься коммунальщикам Поставщики коммунальных услуг будут также снимать показания счетчиков

Новости

Яровая предложила ввести пожизненное заключение для педофилов

Законопроект подготовила рабочая группа при депутате

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Яровая предложила ввести пожизненное заключение для педофилов Законопроект подготовила рабочая группа при депутате

Новости

Яровая предлагает запретить МФЦ повторно отклонять заявления

Сотрудников МФЦ обяжут сразу указывать на все ошибки в документах граждан

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Новости

Яровая предлагает запретить МФЦ повторно отклонять заявления Сотрудников МФЦ обяжут сразу указывать на все ошибки в документах граждан

Новости

Провести реализацию «пакета Яровой» за счет абонентов

С такой инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей

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Новости

Провести реализацию «пакета Яровой» за счет абонентов С такой инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей

Новости

Глава Минкомсвязи про отсрочку «закона Яровой»

Министр считает нужной разработку плана по поэтапному внедрению антитеррористических поправок

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Глава Минкомсвязи про отсрочку «закона Яровой» Министр считает нужной разработку плана по поэтапному внедрению антитеррористических поправок

Новости

Создать карты безопасных маршрутов для походов с детьми

С соответствующим предложением выступила Ирина Яровая

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Создать карты безопасных маршрутов для походов с детьми С соответствующим предложением выступила Ирина Яровая

Новости

Госдума разрешила сажать за создание «групп смерти» и призывы к зацепингу

За соответствующий законопроект проголосовали все 408 депутатов

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Новости

Госдума разрешила сажать за создание «групп смерти» и призывы к зацепингу За соответствующий законопроект проголосовали все 408 депутатов

Ситуация

Госдума в первом чтении одобрила законопроект Яровой о «группах смерти»

Документ предполагает усиление ответственности за склонение к самоубийству

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Ситуация

Госдума в первом чтении одобрила законопроект Яровой о «группах смерти» Документ предполагает усиление ответственности за склонение к самоубийству

Реакция

В ФСБ раскритиковали идею создания пилотных зон для тестирования «закона Яровой»

В спецслужбе считают, что все необходимое для реализации антитеррористического пакета законов уже есть

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Реакция

В ФСБ раскритиковали идею создания пилотных зон для тестирования «закона Яровой» В спецслужбе считают, что все необходимое для реализации антитеррористического пакета законов уже есть

Ситуация

Новый законопроект Яровой предлагает сажать на восемь лет за склонение детей к суициду

Законопроект внесут в Госдуму 9 марта

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Ситуация

Новый законопроект Яровой предлагает сажать на восемь лет за склонение детей к суициду Законопроект внесут в Госдуму 9 марта

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