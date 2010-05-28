17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В сети «Каро» стартовал марафон национального кино

Можно оценить киноискусство сразу пяти стран

В сети «Каро» стартовал марафон национального кино
Можно оценить киноискусство сразу пяти стран

В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал

Фестиваль ирландской культуры Irish Week продлится с 13 по 24 марта

В День святого Патрика в Москве пройдут концерты волынщиков и карнавал
Фестиваль ирландской культуры Irish Week продлится с 13 по 24 марта

В марте в Москве и Петербурге пройдет фестиваль ирландского кино

Гости увидят лучшие новые фильмы Ирландии и познакомятся с их режиссерами и актерами

В марте в Москве и Петербурге пройдет фестиваль ирландского кино
Гости увидят лучшие новые фильмы Ирландии и познакомятся с их режиссерами и актерами

В России участились случаи подделки ирландского виски

На это обратили внимание в Ирландской ассоциации производителей виски

В России участились случаи подделки ирландского виски
На это обратили внимание в Ирландской ассоциации производителей виски

Ирландия присоединилась к высылке российских дипломатов

Поводом для санкций послужило «дело Скрипаля»

Ирландия присоединилась к высылке российских дипломатов
Поводом для санкций послужило «дело Скрипаля»

Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood

На празднике в честь Дня святого Патрика пройдут уличные гулянья

Пять московских баров примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood
На празднике в честь Дня святого Патрика пройдут уличные гулянья

В рамках Irish Week в Москве пройдет очередной фестиваль ирландского кино

Помимо кинопоказов, гостей ждут встречи с актерами и режиссерами картин

В рамках Irish Week в Москве пройдет очередной фестиваль ирландского кино
Помимо кинопоказов, гостей ждут встречи с актерами и режиссерами картин

В Москве пройдет шестой фестиваль ирландской культуры Irish Week

В его программу войдут кинопоказы, концерты и лекторий

В Москве пройдет шестой фестиваль ирландской культуры Irish Week
В его программу войдут кинопоказы, концерты и лекторий

В «Октябре» в марте пройдет Фестиваль ирландского кино

Фильмом открытия станет музыкальная комедия «Синг Стрит», номинированная на «Золотой глобус — 2017»

В «Октябре» в марте пройдет Фестиваль ирландского кино
Фильмом открытия станет музыкальная комедия «Синг Стрит», номинированная на «Золотой глобус — 2017»

Шесть московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика

Delicatessen, «Юность», ЭМА, «Уголёк», 8 Oz и Drink Your Seoul будут работать на одной улице и угощать гостей

Шесть московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика
Delicatessen, «Юность», ЭМА, «Уголёк», 8 Oz и Drink Your Seoul будут работать на одной улице и угощать гостей

Игровой движок Amazon, продажа Yota Devices и иск против Apple

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Игровой движок Amazon, продажа Yota Devices и иск против Apple
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.

Россияне смогут улететь в Дублин на самолётах компании Ryanair

Первые рейсы компании запланированы на конец марта 2014 года

Россияне смогут улететь в Дублин на самолётах компании Ryanair
Первые рейсы компании запланированы на конец марта 2014 года

Ирландия оказалась самой привлекательной европейской страной для венчурных инвестиций

На каждого ирландца здесь приходится около $278 инвестиций, что в 650 раз больше, чем, например, в Болгарии

Ирландия оказалась самой привлекательной европейской страной для венчурных инвестиций
На каждого ирландца здесь приходится около $278 инвестиций, что в 650 раз больше, чем, например, в Болгарии

Рекламодатели бойкотируют сервис анонимных вопросов Ask.fm из-за самоубийств среди подростков

За последнее время из-за анонимных оскорблений на сайте четыре подростка из Великобритании и Ирландии свели счёты с жизнью

Рекламодатели бойкотируют сервис анонимных вопросов Ask.fm из-за самоубийств среди подростков
За последнее время из-за анонимных оскорблений на сайте четыре подростка из Великобритании и Ирландии свели счёты с жизнью

Глава крупнейшего хостинг-провайдера анонимной сети Tor арестован за распространение детского порно

Теперь власти США добиваются его экстрадиции: по предварительным прогнозам, Маркесу грозит до 30 лет тюремного заключения

Глава крупнейшего хостинг-провайдера анонимной сети Tor арестован за распространение детского порно
Теперь власти США добиваются его экстрадиции: по предварительным прогнозам, Маркесу грозит до 30 лет тюремного заключения

Ryanair будет летать в Россию

Крупнейший лоукостер Европы, авиакомпания Ryanair, хочет осуществлять перелёты межу Ирландией и Россией. С такой просьбой в Минтранс России обратилось Министерство иностранных дел Ирландии.

Ryanair будет летать в Россию
Крупнейший лоукостер Европы, авиакомпания Ryanair, хочет осуществлять перелёты межу Ирландией и Россией. С такой просьбой в Минтранс России обратилось Министерство иностранных дел Ирландии.

Москвичи все чаще превращаются в ирландцев В столице растет число ксенопатриотов - латентных иностранцев

Москвичи все чаще превращаются в ирландцев
В столице растет число ксенопатриотов - латентных иностранцев

Фотоклиника: экстремальные пейзажи Каких только не существует мест на нашей планете! Необычной формы скалы, лунные пейзажи, серные источники, уникальные шоколадные холмы, - есть множество мест, не поддающихся описанию словами, порой от их вида просто захватывает дух. Впрочем, смотрите сами.

Фотоклиника: экстремальные пейзажи
Каких только не существует мест на нашей планете! Необычной формы скалы, лунные пейзажи, серные источники, уникальные шоколадные холмы, - есть множество мест, не поддающихся описанию словами, порой от их вида просто захватывает дух. Впрочем, смотрите сами.

Поцелуй Камня В пяти милях на северо-запад от маленького ирландского городка Cork находится деревня Blarney. А недалево от деревни стоит высотой почти в 90 футов замок Blarney с его всемирно известным Blarney Stone (камень Бларни). Каждый год более 300 тысяч людей приходят, чтобы поцеловать камень, в надежде приобрести дар красноречия. Только неизветно как долго практикуется этот обычай и как он...

Поцелуй Камня
В пяти милях на северо-запад от маленького ирландского городка Cork находится деревня Blarney. А недалево от деревни стоит высотой почти в 90 футов замок Blarney с его всемирно известным Blarney Stone (камень Бларни). Каждый год более 300 тысяч людей приходят, чтобы поцеловать камень, в надежде приобрести дар красноречия. Только неизветно как долго практикуется этот обычай и как он...

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ