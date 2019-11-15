Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome
Программа вдохновлена британским музыкантом Muslimgauze и ближневосточной электроникой
Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome Программа вдохновлена британским музыкантом Muslimgauze и ближневосточной электроникой
Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памятиИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе
Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе
Jager Music Awards объявила победителей. Shortparis стали группой года
Лучшим синглом и видео года назвали трек «Страшно»