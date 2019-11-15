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Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome

Программа вдохновлена британским музыкантом Muslimgauze и ближневосточной электроникой

Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome
Программа вдохновлена британским музыкантом Muslimgauze и ближневосточной электроникой

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памятиИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе

Jager Music Awards объявила победителей. Shortparis стали группой года

Лучшим синглом и видео года назвали трек «Страшно»

Jager Music Awards объявила победителей. Shortparis стали группой года
Лучшим синглом и видео года назвали трек «Страшно»