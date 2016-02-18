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Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public
Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public «Американо», вишневая настойка и жидкое золото
Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public

Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public
«Американо», вишневая настойка и жидкое золото

Ко Дню Петра и Февронии в 10 московских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов

Показы пройдут 8 и 9 июля

Ко Дню Петра и Февронии в 10 московских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов
Показы пройдут 8 и 9 июля

Команда Stay Hungry перестала заниматься кафе «Искра»

Партнеры разошлись «в видении настоящего и будущего»

Команда Stay Hungry перестала заниматься кафе «Искра»
Партнеры разошлись «в видении настоящего и будущего»

Очередная полузакрытая вечеринка Jameson Irishhood пройдет 18 марта

Здесь выступят американский хаус-артист Kenny Dope, а российскую сцену представят Lapti и Марк Щедрин

Очередная полузакрытая вечеринка Jameson Irishhood пройдет 18 марта
Здесь выступят американский хаус-артист Kenny Dope, а российскую сцену представят Lapti и Марк Щедрин

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизниЧто приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни
Что приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей

10 рецептов блюд из тыквы
10 рецептов блюд из тыквы Мы продолжаем разбираться, что можно приготовить из сезонных овощей
10 рецептов блюд из тыквы

10 рецептов блюд из тыквы
Мы продолжаем разбираться, что можно приготовить из сезонных овощей

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

8 быстрых ужинов
8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
8 быстрых ужинов

8 быстрых ужинов
Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа

«Дождь», «Флакон» и «Искра» устраивают фестиваль лекций «На крыше»

Лекции будут проходить каждый будний день с 8 по 18 августа

«Дождь», «Флакон» и «Искра» устраивают фестиваль лекций «На крыше»
Лекции будут проходить каждый будний день с 8 по 18 августа

Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы
Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы

Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

В кафе «Искра» заработал отдел кулинарии

Вся продукция находится в основном зале кафе в специальном холодильнике-витрине, доставка откроется в ближайшее время

В кафе «Искра» заработал отдел кулинарии
Вся продукция находится в основном зале кафе в специальном холодильнике-витрине, доставка откроется в ближайшее время

Запах пота: Испытываем терпение окружающих в социальном эксперименте
Запах пота: Испытываем терпение окружающих в социальном эксперименте The Village провел социальный эксперимент и записал реакцию окружающих на человека, от которого неприятно пахнет
Запах пота: Испытываем терпение окружающих в социальном эксперименте

Запах пота: Испытываем терпение окружающих в социальном эксперименте
The Village провел социальный эксперимент и записал реакцию окружающих на человека, от которого неприятно пахнет

«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства

«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства
The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве

Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже»
Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже»

Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Кафе «Искра» команды Stay Hungry возобновило работу

Кафе временно закрылось в феврале 2016 года

Кафе «Искра» команды Stay Hungry возобновило работу
Кафе временно закрылось в феврале 2016 года

Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten
Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten

Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Кафе «Искра» команды Stay Hungry временно закрывается

Заведение закрывают из-за жалоб соседей

Кафе «Искра» команды Stay Hungry временно закрывается
Заведение закрывают из-за жалоб соседей

Stay Hungry запускает серию бранчей с деятелями культуры и учёными

На бранчах будут обсуждаться в неформальной обстановке интересующие участников вопросы

Stay Hungry запускает серию бранчей с деятелями культуры и учёными
На бранчах будут обсуждаться в неформальной обстановке интересующие участников вопросы

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