Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public «Американо», вишневая настойка и жидкое золото
Ко Дню Петра и Февронии в 10 московских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов
Показы пройдут 8 и 9 июля
Ко Дню Петра и Февронии в 10 московских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов Показы пройдут 8 и 9 июля
Команда Stay Hungry перестала заниматься кафе «Искра»
Партнеры разошлись «в видении настоящего и будущего»
Команда Stay Hungry перестала заниматься кафе «Искра» Партнеры разошлись «в видении настоящего и будущего»
Очередная полузакрытая вечеринка Jameson Irishhood пройдет 18 марта
Здесь выступят американский хаус-артист Kenny Dope, а российскую сцену представят Lapti и Марк Щедрин
Очередная полузакрытая вечеринка Jameson Irishhood пройдет 18 марта Здесь выступят американский хаус-артист Kenny Dope, а российскую сцену представят Lapti и Марк Щедрин
Рецепты новогодних угощений на все случаи жизниЧто приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей
Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни Что приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей
10 рецептов блюд из тыквы Мы продолжаем разбираться, что можно приготовить из сезонных овощей
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
«Дождь», «Флакон» и «Искра» устраивают фестиваль лекций «На крыше»
Лекции будут проходить каждый будний день с 8 по 18 августа
«Дождь», «Флакон» и «Искра» устраивают фестиваль лекций «На крыше» Лекции будут проходить каждый будний день с 8 по 18 августа
Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
В кафе «Искра» заработал отдел кулинарии
Вся продукция находится в основном зале кафе в специальном холодильнике-витрине, доставка откроется в ближайшее время
В кафе «Искра» заработал отдел кулинарии Вся продукция находится в основном зале кафе в специальном холодильнике-витрине, доставка откроется в ближайшее время
Запах пота: Испытываем терпение окружающих в социальном эксперименте The Village провел социальный эксперимент и записал реакцию окружающих на человека, от которого неприятно пахнет
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве
Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кафе «Искра» команды Stay Hungry возобновило работу
Кафе временно закрылось в феврале 2016 года
Кафе «Искра» команды Stay Hungry возобновило работу Кафе временно закрылось в феврале 2016 года
Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кафе «Искра» команды Stay Hungry временно закрывается
Заведение закрывают из-за жалоб соседей
Кафе «Искра» команды Stay Hungry временно закрывается Заведение закрывают из-за жалоб соседей
Stay Hungry запускает серию бранчей с деятелями культуры и учёными
На бранчах будут обсуждаться в неформальной обстановке интересующие участников вопросы