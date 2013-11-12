Любимое мороженое россиян Пломбиру в стаканчике нет равных
Медицинские исследования на дому от Go Lab
Все специалисты имеют профильное образование и опыт работы с детьми и пожилыми людьми
Медицинские исследования на дому от Go Lab Все специалисты имеют профильное образование и опыт работы с детьми и пожилыми людьми
Самые удобные районы Москвы для жизни и для развлечений
«Яндекс» составил список на основе данных «Яндекс.Карт» об организациях
Самые удобные районы Москвы для жизни и для развлечений «Яндекс» составил список на основе данных «Яндекс.Карт» об организациях
У скольких россиян ухудшилось отношение к Путину
Больше половины опрошенных поменяли отношение к президенту
У скольких россиян ухудшилось отношение к Путину Больше половины опрошенных поменяли отношение к президенту
Лучшие города мира по версии PricewaterhouseCoopers Москва заняла 22-е место в рейтинге
В Минюсте назвали причину включения «Левада-центра» в список иностранных агентов (обновлено)
Причиной стало, по данным министерства юстиции, «получение значительной части иностранного финансирования из США»
В Минюсте назвали причину включения «Левада-центра» в список иностранных агентов (обновлено) Причиной стало, по данным министерства юстиции, «получение значительной части иностранного финансирования из США»
Бывший главред «Йода» запустил онлайн-СМИ Griffon
Сейчас Griffon разрабатывает тему школьного образования в России и СССР
Бывший главред «Йода» запустил онлайн-СМИ Griffon Сейчас Griffon разрабатывает тему школьного образования в России и СССР
В Москве появились ещё три технопарка Одним из них стал НИИ «Полюс имени Стельмаха»
В Кремле нашли одну из древнейших московских надписей
Надпись датируется концом XII — началом XIII века
В Кремле нашли одну из древнейших московских надписей Надпись датируется концом XII — началом XIII века
Сколько россиян собираются устроить розыгрыш 1 апреля
Исследование о планах жителей страны на 1 апреля провели социологи «Левада-Центра»
Сколько россиян собираются устроить розыгрыш 1 апреля Исследование о планах жителей страны на 1 апреля провели социологи «Левада-Центра»
Google создаст лабораторию по моделированию городов
Сооснователь корпорации Ларри Пейдж решил уделить больше внимания изучению глобальных проблем
Google создаст лабораторию по моделированию городов Сооснователь корпорации Ларри Пейдж решил уделить больше внимания изучению глобальных проблем
22% россиян не переживают из-за кредитной просрочки
Заёмщики считают, что банки и так на них наживаются, поэтому ничего не случится, если они подождут день-другой
22% россиян не переживают из-за кредитной просрочки Заёмщики считают, что банки и так на них наживаются, поэтому ничего не случится, если они подождут день-другой
Цифра дня: Сколько жителей окраин Москвы не выезжают в центр
Заметная доля горожан не бывает в центре Москвы вообще или бывает там лишь время от времени.
Цифра дня: Сколько жителей окраин Москвы не выезжают в центр Заметная доля горожан не бывает в центре Москвы вообще или бывает там лишь время от времени.
Цифра дня: Чего не хватает москвичам
Жители Москвы рассказали, каких объектов инфраструктуры им не хватает в городе.
Цифра дня: Чего не хватает москвичам Жители Москвы рассказали, каких объектов инфраструктуры им не хватает в городе.
Менее половины россиян пользуются услугами банков
Аналитики связывают это с низкой финансовой грамотностью и недоверием
Менее половины россиян пользуются услугами банков Аналитики связывают это с низкой финансовой грамотностью и недоверием
Объём рынка мобильных приложений в России составил $160 млн
Это в 3,5 раза больше, чем в 2011 году
Объём рынка мобильных приложений в России составил $160 млн Это в 3,5 раза больше, чем в 2011 году
Доходы мировой музыкальной индустрии выросли впервые за 13 лет
70% всех музыкальных композиций продаётся через интернет
Доходы мировой музыкальной индустрии выросли впервые за 13 лет 70% всех музыкальных композиций продаётся через интернет
«Юлмарт» заработал больше других российских онлайн-магазинов На втором месте — Wildberries
В России снизились темпы роста подключения к интернету
По сравнению с 2011 годом показатели снизились вдвое