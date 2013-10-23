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Фото дня: Как отреставрировали историческую вывеску булочной на Покровке
Фото дня: Как отреставрировали историческую вывеску булочной на Покровке На Покровке, 1 открыли восстановленную на деньги горожан историческую вывеску булочной начала ХХ века.
Фото дня: Как отреставрировали историческую вывеску булочной на Покровке

Фото дня: Как отреставрировали историческую вывеску булочной на Покровке
На Покровке, 1 открыли восстановленную на деньги горожан историческую вывеску булочной начала ХХ века.