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Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке
Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке Говорим об исторических зданиях, пьющих классиках и новом театре
Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке

Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке
Говорим об исторических зданиях, пьющих классиках и новом театре

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы
Промо
Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы Увидеть столицу XIX века, первый трамвай и иллюминацию Кремля
Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы
Промо

Да будет свет: Зачем идти на выставку об электрификации Москвы
Увидеть столицу XIX века, первый трамвай и иллюминацию Кремля

Опередить время: История натуральной косметики длиной в 100 лет
Спецпроект
Опередить время: История натуральной косметики длиной в 100 лет И почему об устойчивом развитии задумались уже в начале XX века
Опередить время: История натуральной косметики длиной в 100 лет
Спецпроект

Опередить время: История натуральной косметики длиной в 100 лет
И почему об устойчивом развитии задумались уже в начале XX века

Смешные истории в блоге «ну да москва»
Смешные истории в блоге «ну да москва» Милицейские стаканы и странные перформансы у Кремля
Смешные истории в блоге «ну да москва»

Смешные истории в блоге «ну да москва»
Милицейские стаканы и странные перформансы у Кремля

Что мы знаем о районах, в которых живем
ПРОМО
Что мы знаем о районах, в которых живем Как район «Аэропорт» стал желанным местом для жизни
Что мы знаем о районах, в которых живем
ПРОМО

Что мы знаем о районах, в которых живем
Как район «Аэропорт» стал желанным местом для жизни

«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
ПРОМО
«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом Памятники архитектуры, которые вы, скорее всего, еще не видели
«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
ПРОМО

«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
Памятники архитектуры, которые вы, скорее всего, еще не видели

Издание о современной культуре EastEast

Медиа является проектом Cultural Creative Agency

Издание о современной культуре EastEast
Медиа является проектом Cultural Creative Agency

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?
Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
СПЕЦПРОЕКТ

Витрина как зеркало времени: Связь моды и идеологии в СССР и современной России
О чем может рассказать принт с тракторами и малиновый пиджак?

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино

К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино
К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка

«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия
«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия Самую большую заброшку Москвы наконец достроят
«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия

«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия
Самую большую заброшку Москвы наконец достроят

В Пушкинском музее проведут дискуссии «Тату и табу» в рамках выставки о татуировках

На них обсудят разнообразие в культуре, непохожесть как вызов обществу, границы и изоляцию людей

В Пушкинском музее проведут дискуссии «Тату и табу» в рамках выставки о татуировках
На них обсудят разнообразие в культуре, непохожесть как вызов обществу, границы и изоляцию людей

Историческую часть Дома журналиста ждет реставрация

Ремонт продлится два года

Историческую часть Дома журналиста ждет реставрация
Ремонт продлится два года

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре

Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре
Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина

Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»

Лекции продлятся с 15 февраля до июня

Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»
Лекции продлятся с 15 февраля до июня

На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратят 58 миллионов рублей

Работы планируют закончить к 150-летию Исторического музея

На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратят 58 миллионов рублей
Работы планируют закончить к 150-летию Исторического музея

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья

Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья
Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона

Музей Щусева запустит серию лекций по истории и будущему московского метро

Мероприятия продлятся до середины апреля

Музей Щусева запустит серию лекций по истории и будущему московского метро
Мероприятия продлятся до середины апреля

В Третьяковке бесплатно покажут главные фильмы о Холокосте

И даже девятичасовой «Шоа»

В Третьяковке бесплатно покажут главные фильмы о Холокосте
И даже девятичасовой «Шоа»

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