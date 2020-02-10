Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке Говорим об исторических зданиях, пьющих классиках и новом театре
Смешные истории в блоге «ну да москва»
Милицейские стаканы и странные перформансы у Кремля
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«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино
К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка
«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка
«Синий зуб»: 25 лет пустоты, сталкеры и сицилийская мафия Самую большую заброшку Москвы наконец достроят
В Пушкинском музее проведут дискуссии «Тату и табу» в рамках выставки о татуировках
На них обсудят разнообразие в культуре, непохожесть как вызов обществу, границы и изоляцию людей
В Пушкинском музее проведут дискуссии «Тату и табу» в рамках выставки о татуировках На них обсудят разнообразие в культуре, непохожесть как вызов обществу, границы и изоляцию людей
Историческую часть Дома журналиста ждет реставрация Ремонт продлится два года
«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре
Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина
«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина
Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»
Лекции продлятся с 15 февраля до июня
Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке» Лекции продлятся с 15 февраля до июня
На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратят 58 миллионов рублей
Работы планируют закончить к 150-летию Исторического музея
На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратят 58 миллионов рублей Работы планируют закончить к 150-летию Исторического музея
В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья
Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона
В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона
Музей Щусева запустит серию лекций по истории и будущему московского метро
Мероприятия продлятся до середины апреля