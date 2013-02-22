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Минкомсвязи предлагает защитить отечественные IT-компании от иностранных поглощений
Для этого часть из них могут объявить стратегическими предприятиями, в результате чего все иностранные инвестиции в эти компании сперва должны будут одобряться государством
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Минкомсвязи предлагает защитить отечественные IT-компании от иностранных поглощений Для этого часть из них могут объявить стратегическими предприятиями, в результате чего все иностранные инвестиции в эти компании сперва должны будут одобряться государством
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Пиратские программы наносят российским компаниям ущерб в $4 млрд
Затраты на выявление вирусов в них ещё выше
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Пиратские программы наносят российским компаниям ущерб в $4 млрд Затраты на выявление вирусов в них ещё выше
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Минкомсвязи составило льготную программу для IT-компаний
Если правительство одобрит эти планы, то компании смогут рассчитывать на сниженную ставку соцотчислений до 2020 года
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