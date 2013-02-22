вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Минкомсвязи предлагает защитить отечественные IT-компании от иностранных поглощений

Для этого часть из них могут объявить стратегическими предприятиями, в результате чего все иностранные инвестиции в эти компании сперва должны будут одобряться государством

0
Новости

Минкомсвязи предлагает защитить отечественные IT-компании от иностранных поглощений Для этого часть из них могут объявить стратегическими предприятиями, в результате чего все иностранные инвестиции в эти компании сперва должны будут одобряться государством

Новости

Пиратские программы наносят российским компаниям ущерб в $4 млрд

Затраты на выявление вирусов в них ещё выше

1
Новости

Пиратские программы наносят российским компаниям ущерб в $4 млрд Затраты на выявление вирусов в них ещё выше

Новости

Минкомсвязи составило льготную программу для IT-компаний

Если правительство одобрит эти планы, то компании смогут рассчитывать на сниженную ставку соцотчислений до 2020 года

0
Новости

Минкомсвязи составило льготную программу для IT-компаний Если правительство одобрит эти планы, то компании смогут рассчитывать на сниженную ставку соцотчислений до 2020 года