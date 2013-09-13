На Итальянской улице откроют пятизвездочный отель
Гостиница займет здание, в котором находится офис МТС
На Итальянской улице откроют пятизвездочный отель Гостиница займет здание, в котором находится офис МТС
На Итальянской улице открыли филиал московского бистро «Песнь моряка»
В меню нет мясных блюд, только рыба, морепродукты и овощи
На Итальянской улице открыли филиал московского бистро «Песнь моряка» В меню нет мясных блюд, только рыба, морепродукты и овощи
На Итальянской улице откроется ресторан Mandarin Square
Это будет масштабное паназиатское заведение с собственными коктейльным баром и импровизированным рынком
На Итальянской улице откроется ресторан Mandarin Square Это будет масштабное паназиатское заведение с собственными коктейльным баром и импровизированным рынком
Во дворе «Пассажа» заработает бранч-кафе Josh
Это будет заведение с простой едой, вечеринками и дневными мероприятиями
Во дворе «Пассажа» заработает бранч-кафе Josh Это будет заведение с простой едой, вечеринками и дневными мероприятиями
Театр музыкальной комедии на Итальянской улице отремонтируют
Работы планируют начать в 2020 году
Театр музыкальной комедии на Итальянской улице отремонтируют Работы планируют начать в 2020 году
На Итальянской улице заработал ресторан «Двор Дзен»
Заведение c изобретательной авторской едой открылось на месте пространства «Бездельники»
На Итальянской улице заработал ресторан «Двор Дзен»
Заведение c изобретательной авторской едой открылось на месте пространства «Бездельники»
На Итальянской улице открылось кафе «Здесь и сейчас»
Это городское кафе с сезонным меню и культурной программой
На Итальянской улице открылось кафе «Здесь и сейчас» Это городское кафе с сезонным меню и культурной программой
Бар «Фицджеральд» в «Пассаже» (Петербург) Полусекретный эстетский бар с джазовыми концертами в старинном универмаге
На Итальянской улице заработал бар «Фицджеральд»
Заведение в стилистике ар-деко открыла ресторатор Екатерина Бокучава
На Итальянской улице заработал бар «Фицджеральд» Заведение в стилистике ар-деко открыла ресторатор Екатерина Бокучава
На Итальянской улице откроется бар Kunst
Заведение будет оформлено в стилистике фильма «Реальные упыри»
На Итальянской улице откроется бар Kunst
Заведение будет оформлено в стилистике фильма «Реальные упыри»
На месте клуба Beatnik появятся «Бездельники»
Организаторы планируют, что новое место ждёт не меньший успех
На месте клуба Beatnik появятся «Бездельники»
Организаторы планируют, что новое место ждёт не меньший успех
Участок набережной Фонтанки закроют для проезда на два года
Ограничения введут на участке от Итальянской до Инженерной улицы
Участок набережной Фонтанки закроют для проезда на два года Ограничения введут на участке от Итальянской до Инженерной улицы
Beatnik на Итальянской Большой проект с кафе-баром, рюмочной, галереей и танцами, открытый создателями «Солянки» и «Дома быта» в просторном дворе «Пассажа» на Невском
Итальянскую улицу перекроют для блокадного музея
Проезд по Итальянской улице закроют на три дня — там расположится блокадный музей под открытым небом.
Итальянскую улицу перекроют для блокадного музея Проезд по Итальянской улице закроют на три дня — там расположится блокадный музей под открытым небом.
На Манежной площади покажут кинохронику
С 25 по 27 января на Манежной площади и Итальянской улице выставят военную технику, будут транслировать кинохронику, «Блокадную летопись» по радио и проведут бесплатные экскурсии.
На Манежной площади покажут кинохронику С 25 по 27 января на Манежной площади и Итальянской улице выставят военную технику, будут транслировать кинохронику, «Блокадную летопись» по радио и проведут бесплатные экскурсии.
В галерее бутиков Grand Palace откроют кинотеатр премиум-класса
В феврале в галерее бутиков Grand Palace откроют кинотеатр премиум-класса. Стоимость билета на один сеанс составит около 1 500 рублей.
В галерее бутиков Grand Palace откроют кинотеатр премиум-класса В феврале в галерее бутиков Grand Palace откроют кинотеатр премиум-класса. Стоимость билета на один сеанс составит около 1 500 рублей.
Новое место: Cafe Berlin Почти круглосуточный кафе-бар на Итальянской улице, оформленный дизайнером Михаилом Орловым — с бургерами, устрицами и авторскими коктейлями, выдержанными в дубовых бочках.
Команда бара «Зимний» открывает на Итальянской новый ресторан
Совладелец «Шатра» открывает на Итальянской ресторан Berlin. Днём там будут готовить устрицы и бургеры, а вечером устраивать шумные вечеринки.