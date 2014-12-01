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Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах МГУ единственный в топ-5
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Здание ИТМО на улице Ломоносова после обрушения перекрытий
В результате происшествия с петербургским вузом никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело
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Здание ИТМО на улице Ломоносова после обрушения перекрытий В результате происшествия с петербургским вузом никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело
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В Санкт-Петербурге в корпусе ИТМО обрушилась часть крыши (обновлено)
Информации о пострадавших пока нет
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В Санкт-Петербурге в корпусе ИТМО обрушилась часть крыши (обновлено) Информации о пострадавших пока нет
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Туристические маршруты по городам ЧМ-2018 Карты разработали в петербургском Университете ИТМО
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Открытое письмо ректора ИТМО о блокировках Роскомнадзора
Владимир Васильев заявил, что процедура блокировки Telegram осложнила работу вуза
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Открытое письмо ректора ИТМО о блокировках Роскомнадзора Владимир Васильев заявил, что процедура блокировки Telegram осложнила работу вуза
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Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов
В проекте примут участие ведущие российские вузы
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Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов В проекте примут участие ведущие российские вузы
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МФТИ поднялся в топ-50 лучших мировых вузов по физическим наукам
Всего в списке Times Higher Education представлено 10 российских вузов
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