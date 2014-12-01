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Новости

Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах

МГУ единственный в топ-5

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Новости

Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах МГУ единственный в топ-5

Новости

Здание ИТМО на улице Ломоносова после обрушения перекрытий

В результате происшествия с петербургским вузом никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело

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Новости

Здание ИТМО на улице Ломоносова после обрушения перекрытий В результате происшествия с петербургским вузом никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело

Новости

В Санкт-Петербурге в корпусе ИТМО обрушилась часть крыши (обновлено)

Информации о пострадавших пока нет

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Новости

В Санкт-Петербурге в корпусе ИТМО обрушилась часть крыши (обновлено) Информации о пострадавших пока нет

Новости

Туристические маршруты по городам ЧМ-2018

Карты разработали в петербургском Университете ИТМО

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Новости

Туристические маршруты по городам ЧМ-2018 Карты разработали в петербургском Университете ИТМО

Новости

Открытое письмо ректора ИТМО о блокировках Роскомнадзора

Владимир Васильев заявил, что процедура блокировки Telegram осложнила работу вуза

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Новости

Открытое письмо ректора ИТМО о блокировках Роскомнадзора Владимир Васильев заявил, что процедура блокировки Telegram осложнила работу вуза

Новости

Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов

В проекте примут участие ведущие российские вузы

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Новости

Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов В проекте примут участие ведущие российские вузы

Новости

МФТИ поднялся в топ-50 лучших мировых вузов по физическим наукам

Всего в списке Times Higher Education представлено 10 российских вузов

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Новости

МФТИ поднялся в топ-50 лучших мировых вузов по физическим наукам Всего в списке Times Higher Education представлено 10 российских вузов

Ситуация

Памятник Стиву Джобсу выставили на аукцион

Памятник Стиву Джобсу выставили на аукцион с условием вывоза за рубеж

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Ситуация

Памятник Стиву Джобсу выставили на аукцион Памятник Стиву Джобсу выставили на аукцион с условием вывоза за рубеж