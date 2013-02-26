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Новости

Apple отказалась от iTunes и анонсировала новую iOS с темным режимом

Также компания представила отдельную операционную систему для планшетов и показала обновленный Mac Pro

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Новости

Apple отказалась от iTunes и анонсировала новую iOS с темным режимом Также компания представила отдельную операционную систему для планшетов и показала обновленный Mac Pro

Новости

Самые популярные приложения, музыка и фильмы в российских сервисах Apple

Корпорация подвела итоги 2017 года, назвав все самое скачиваемое в App Store и iTunes

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Новости

Самые популярные приложения, музыка и фильмы в российских сервисах Apple Корпорация подвела итоги 2017 года, назвав все самое скачиваемое в App Store и iTunes

Новости

Прокат киноновинок в iTunes, GIF-робот и развитие Telegram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Прокат киноновинок в iTunes, GIF-робот и развитие Telegram Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ситуация

Роскомназдор обязал iTunes удалить песни «Коррозии металла» и «Циклона-Б»

Роскомнадзор уже внёс в единый реестр страницы iTunes Store с песнями этих групп

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Ситуация

Роскомназдор обязал iTunes удалить песни «Коррозии металла» и «Циклона-Б» Роскомнадзор уже внёс в единый реестр страницы iTunes Store с песнями этих групп

Ситуация

Пользователи пожаловались на сбой в Apple Music, iTunes и App Store

Причины сбоя сейчас устанавливаются

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Ситуация

Пользователи пожаловались на сбой в Apple Music, iTunes и App Store Причины сбоя сейчас устанавливаются

Рок-звезда
Как всё устроено
Рок-звездаСолист популярной рок-группы с долгой историей анонимно рассказал The Village о патриотах на «Нашествии», творческих муках, отношениях с поклонницами и отвращении к зрителям
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Рок-звезда
Как всё устроено

Рок-звезда Солист популярной рок-группы с долгой историей анонимно рассказал The Village о патриотах на «Нашествии», творческих муках, отношениях с поклонницами и отвращении к зрителям

Новости

Претензии к «Макдоналдс», нарушения в iTunes и расплата LinkedIn

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Претензии к «Макдоналдс», нарушения в iTunes и расплата LinkedIn Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Замена Internet Explorer, новый стилус от Apple и школа городского предпринимательства

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Замена Internet Explorer, новый стилус от Apple и школа городского предпринимательства Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Видеоблоги в Facebook, YotaPhone для Возняка и угроза российским кинотеатрам

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Видеоблоги в Facebook, YotaPhone для Возняка и угроза российским кинотеатрам Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Weekend

Что россияне чаще всего скачивали из iTunes в 2014 году

В список вошли самые популярные музыкальные композиции, фильмы, приложения и игры

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Weekend

Что россияне чаще всего скачивали из iTunes в 2014 году В список вошли самые популярные музыкальные композиции, фильмы, приложения и игры

Новости

Юрий Антонов пожаловался на Apple в Генпрокуратуру из-за двух долларов

Российский певец и композитор хочет отсудить у компании 450 миллионов рублей

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Новости

Юрий Антонов пожаловался на Apple в Генпрокуратуру из-за двух долларов Российский певец и композитор хочет отсудить у компании 450 миллионов рублей

Новости

Лучшие стартапы России, борьба с подделками и новый рекорд на Indiegogo

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Лучшие стартапы России, борьба с подделками и новый рекорд на Indiegogo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Apple хочет поглотить Beats ради запуска подписки в iTunes

Основная причина интереса корпорации к этой сделке — связи Dr. Dre и Джимми Йовина со звукозаписывающими компаниями

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Новости

Apple хочет поглотить Beats ради запуска подписки в iTunes Основная причина интереса корпорации к этой сделке — связи Dr. Dre и Джимми Йовина со звукозаписывающими компаниями

Новости

Российский рынок мобильных музыкальных сервисов за год вырос более чем в два раза

Аналогичные тенденции наблюдаются и на мировом рынке, однако на долю мобильных продаж пока что приходится всего 3% доходов всей музыкальной индустрии

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Новости

Российский рынок мобильных музыкальных сервисов за год вырос более чем в два раза Аналогичные тенденции наблюдаются и на мировом рынке, однако на долю мобильных продаж пока что приходится всего 3% доходов всей музыкальной индустрии

Новости

Музыкальный сервис Spotify может запуститься в России уже в начале 2014 года

Предполагается, что для этого компания заключит соглашение о сотрудничестве с МТС

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Новости

Музыкальный сервис Spotify может запуститься в России уже в начале 2014 года Предполагается, что для этого компания заключит соглашение о сотрудничестве с МТС

Новости

Запуск iTunes Radio может состояться уже в сентябре

Монетизация сервиса будет осуществляться за счёт аудио- и видеорекламы, избежать которую смогут только оплатившие подписку пользователи

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Новости

Запуск iTunes Radio может состояться уже в сентябре Монетизация сервиса будет осуществляться за счёт аудио- и видеорекламы, избежать которую смогут только оплатившие подписку пользователи

Новости

В России заработала партнёрская программа iTunes

Если перешедший с партнёрского сайта пользователь приобретёт какой-либо контент, представленный на iTunes, владельцу ресурса будут начислены комиссионные

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Новости

В России заработала партнёрская программа iTunes Если перешедший с партнёрского сайта пользователь приобретёт какой-либо контент, представленный на iTunes, владельцу ресурса будут начислены комиссионные

Новости

«Яндекс.Деньгами» теперь можно расплачиваться в iTunes

Для этого нужно купить PIN-код iTunes стоимостью от 500 до 15 000 рублей на специальной витрине «Яндекс.Денег»

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Новости

«Яндекс.Деньгами» теперь можно расплачиваться в iTunes Для этого нужно купить PIN-код iTunes стоимостью от 500 до 15 000 рублей на специальной витрине «Яндекс.Денег»

Новости

Земфира заработала 2 млн рублей за месяц на онлайн-продажах альбома

Альбом «Жить в твоей голове» возглавил топ-лист iTunes

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Новости

Земфира заработала 2 млн рублей за месяц на онлайн-продажах альбома Альбом «Жить в твоей голове» возглавил топ-лист iTunes

Новости

Apple вернёт деньги родителям, чьи дети без разрешения потратились в iTunes

Если ущерб незначительный, то родители могут рассчитывать на подарочную карту в $5

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Apple вернёт деньги родителям, чьи дети без разрешения потратились в iTunes Если ущерб незначительный, то родители могут рассчитывать на подарочную карту в $5

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