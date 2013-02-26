Apple отказалась от iTunes и анонсировала новую iOS с темным режимом
Также компания представила отдельную операционную систему для планшетов и показала обновленный Mac Pro
Apple отказалась от iTunes и анонсировала новую iOS с темным режимом Также компания представила отдельную операционную систему для планшетов и показала обновленный Mac Pro
Самые популярные приложения, музыка и фильмы в российских сервисах Apple
Корпорация подвела итоги 2017 года, назвав все самое скачиваемое в App Store и iTunes
Самые популярные приложения, музыка и фильмы в российских сервисах Apple Корпорация подвела итоги 2017 года, назвав все самое скачиваемое в App Store и iTunes
Прокат киноновинок в iTunes, GIF-робот и развитие Telegram
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Прокат киноновинок в iTunes, GIF-робот и развитие Telegram Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Роскомназдор обязал iTunes удалить песни «Коррозии металла» и «Циклона-Б»
Роскомнадзор уже внёс в единый реестр страницы iTunes Store с песнями этих групп
Роскомназдор обязал iTunes удалить песни «Коррозии металла» и «Циклона-Б» Роскомнадзор уже внёс в единый реестр страницы iTunes Store с песнями этих групп
Пользователи пожаловались на сбой в Apple Music, iTunes и App Store
Причины сбоя сейчас устанавливаются
Пользователи пожаловались на сбой в Apple Music, iTunes и App Store Причины сбоя сейчас устанавливаются
Рок-звезда Солист популярной рок-группы с долгой историей анонимно рассказал The Village о патриотах на «Нашествии», творческих муках, отношениях с поклонницами и отвращении к зрителям
Претензии к «Макдоналдс», нарушения в iTunes и расплата LinkedIn
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Претензии к «Макдоналдс», нарушения в iTunes и расплата LinkedIn Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Замена Internet Explorer, новый стилус от Apple и школа городского предпринимательства
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Замена Internet Explorer, новый стилус от Apple и школа городского предпринимательства Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Видеоблоги в Facebook, YotaPhone для Возняка и угроза российским кинотеатрам
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Видеоблоги в Facebook, YotaPhone для Возняка и угроза российским кинотеатрам Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Что россияне чаще всего скачивали из iTunes в 2014 году
В список вошли самые популярные музыкальные композиции, фильмы, приложения и игры
Что россияне чаще всего скачивали из iTunes в 2014 году В список вошли самые популярные музыкальные композиции, фильмы, приложения и игры
Юрий Антонов пожаловался на Apple в Генпрокуратуру из-за двух долларов
Российский певец и композитор хочет отсудить у компании 450 миллионов рублей
Юрий Антонов пожаловался на Apple в Генпрокуратуру из-за двух долларов Российский певец и композитор хочет отсудить у компании 450 миллионов рублей
Лучшие стартапы России, борьба с подделками и новый рекорд на Indiegogo
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Лучшие стартапы России, борьба с подделками и новый рекорд на Indiegogo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Apple хочет поглотить Beats ради запуска подписки в iTunes
Основная причина интереса корпорации к этой сделке — связи Dr. Dre и Джимми Йовина со звукозаписывающими компаниями
Apple хочет поглотить Beats ради запуска подписки в iTunes Основная причина интереса корпорации к этой сделке — связи Dr. Dre и Джимми Йовина со звукозаписывающими компаниями
Российский рынок мобильных музыкальных сервисов за год вырос более чем в два раза
Аналогичные тенденции наблюдаются и на мировом рынке, однако на долю мобильных продаж пока что приходится всего 3% доходов всей музыкальной индустрии
Российский рынок мобильных музыкальных сервисов за год вырос более чем в два раза Аналогичные тенденции наблюдаются и на мировом рынке, однако на долю мобильных продаж пока что приходится всего 3% доходов всей музыкальной индустрии
Музыкальный сервис Spotify может запуститься в России уже в начале 2014 года
Предполагается, что для этого компания заключит соглашение о сотрудничестве с МТС
Музыкальный сервис Spotify может запуститься в России уже в начале 2014 года Предполагается, что для этого компания заключит соглашение о сотрудничестве с МТС
Запуск iTunes Radio может состояться уже в сентябре
Монетизация сервиса будет осуществляться за счёт аудио- и видеорекламы, избежать которую смогут только оплатившие подписку пользователи
Запуск iTunes Radio может состояться уже в сентябре Монетизация сервиса будет осуществляться за счёт аудио- и видеорекламы, избежать которую смогут только оплатившие подписку пользователи
В России заработала партнёрская программа iTunes
Если перешедший с партнёрского сайта пользователь приобретёт какой-либо контент, представленный на iTunes, владельцу ресурса будут начислены комиссионные
В России заработала партнёрская программа iTunes Если перешедший с партнёрского сайта пользователь приобретёт какой-либо контент, представленный на iTunes, владельцу ресурса будут начислены комиссионные
«Яндекс.Деньгами» теперь можно расплачиваться в iTunes
Для этого нужно купить PIN-код iTunes стоимостью от 500 до 15 000 рублей на специальной витрине «Яндекс.Денег»
«Яндекс.Деньгами» теперь можно расплачиваться в iTunes Для этого нужно купить PIN-код iTunes стоимостью от 500 до 15 000 рублей на специальной витрине «Яндекс.Денег»
Земфира заработала 2 млн рублей за месяц на онлайн-продажах альбома
Альбом «Жить в твоей голове» возглавил топ-лист iTunes
Земфира заработала 2 млн рублей за месяц на онлайн-продажах альбома Альбом «Жить в твоей голове» возглавил топ-лист iTunes
Apple вернёт деньги родителям, чьи дети без разрешения потратились в iTunes
Если ущерб незначительный, то родители могут рассчитывать на подарочную карту в $5