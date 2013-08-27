Ноша ликвидатора. Станет ли Собянин главным политиком коронавирусной эпохи? И что будет с его рейтингом после
Ноша ликвидатора. Станет ли Собянин главным политиком коронавирусной эпохи? И что будет с его рейтингом после
Редакция The New Times нашла типографию для печати журнала
В вышедшем новом номере журнала указан тираж в 25 тысяч экземпляров
Редакция The New Times нашла типографию для печати журнала В вышедшем новом номере журнала указан тираж в 25 тысяч экземпляров
Что происходит в Перми после «культурной революции» Руководитель отдела специальных корреспондентов «Ленты.ру» Иван Колпаков отправился в Пермь и посмотрел, что произошло с его родным городом после «культурной революции».