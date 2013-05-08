Hopes & Fears
Зов Родины: Почему предприниматели предпочитают делать бизнес в РоссииH&F уже рассказал об уезжающих из России бизнесменах. На этот раз мы нашли молодых предпринимателей, предпочитающих российский рынок иностранному.
Hopes & Fears
Зов Родины: Почему предприниматели предпочитают делать бизнес в России H&F уже рассказал об уезжающих из России бизнесменах. На этот раз мы нашли молодых предпринимателей, предпочитающих российский рынок иностранному.
Hopes & Fears
Ростов-на-снегу: Как донские предприниматели боролись со стихией и спасали горожанЧетверо ростовских бизнесменов рассказали H&F, как тушили пожары в мороз, раздавали колбасы и сигареты, а также бесплатный чай и кофе.
Hopes & Fears
Ростов-на-снегу: Как донские предприниматели боролись со стихией и спасали горожан Четверо ростовских бизнесменов рассказали H&F, как тушили пожары в мороз, раздавали колбасы и сигареты, а также бесплатный чай и кофе.
Облако знаний
Красная долина: Как идеально подходящий для бизнеса Краснодар игнорирует свои возможностиПока в других регионах начинаются новые IT-проекты, Краснодар не делает никаких шагов для привлечения стартаперов и рискует растерять свои очевидные преимущества.
Облако знаний
Красная долина: Как идеально подходящий для бизнеса Краснодар игнорирует свои возможности Пока в других регионах начинаются новые IT-проекты, Краснодар не делает никаких шагов для привлечения стартаперов и рискует растерять свои очевидные преимущества.
Менеджмент
На позитиве: Как использовать благодарность клиентовСооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, как использовать положительные отзывы о компании по максимуму.
Менеджмент
На позитиве: Как использовать благодарность клиентов Сооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, как использовать положительные отзывы о компании по максимуму.
Менеджмент
Поток негатива: Как работать с недовольными клиентамиСооснователь ростовского онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт всем» Иван Пластун написал H&F о том, что делать с отрицательными отзывами.
Менеджмент