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Ситуация

У мемориала Немцову задержали двух активистов

Стихийный мемориал на мосту ликвидировали

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Ситуация

У мемориала Немцову задержали двух активистов Стихийный мемориал на мосту ликвидировали