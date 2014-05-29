В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи
Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций
В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций
Можно ли сочетать молоко с селёдкой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Можно ли сочетать молоко с селёдкой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Самый простой способ приготовления хлеба The Village рассказывает о приготовлении теста, не требующего замеса
Самый простой способ приготовления хлеба The Village рассказывает о приготовлении теста, не требующего замеса
Есть ли разница между разрыхлителем и содой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Есть ли разница между разрыхлителем и содой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Что нужно знать о крафтовом пиве: Тенденции в пивных регионах мира The Village совместно с основателями школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
Что нужно знать о крафтовом пиве: Тенденции в пивных регионах мира The Village совместно с основателями школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
Как сварить манку без комков? The Village рассказывает о тонкостях приготовления манной каши
Как сварить манку без комков? The Village рассказывает о тонкостях приготовления манной каши
Что нужно знать о крафтовом пиве: Европейские революционеры The Village совместно с основателями пивной школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
Что нужно знать о крафтовом пиве: Европейские революционеры The Village совместно с основателями пивной школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием Сергей Капков, Максим Ликсутов, Юрий Сапрыкин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Акимов, Иван Шишкин, Данила Антоновский и Алексей Зимин делают нам комплименты
Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием Сергей Капков, Максим Ликсутов, Юрий Сапрыкин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Акимов, Иван Шишкин, Данила Антоновский и Алексей Зимин делают нам комплименты
Петя Павлович — о том, как из программиста он стал мясником The Village продолжает серию материалов о молодых поварах, пришедших в профессию из других областей, но ставших профессионалами. В новом выпуске — мясник «Юности» и Delicatessen Петя Павлович
Петя Павлович — о том, как из программиста он стал мясником The Village продолжает серию материалов о молодых поварах, пришедших в профессию из других областей, но ставших профессионалами. В новом выпуске — мясник «Юности» и Delicatessen Петя Павлович
Кафе «Юность» Кафе команды Delicatessen на месте Tapa de Comida, с едой и коктейлями за вменяемые деньги
Кафе «Юность» Кафе команды Delicatessen на месте Tapa de Comida, с едой и коктейлями за вменяемые деньги
Команда Delicatessen открывает кафе «Юность»
На месте ресторана Tapa de Comida заработает новый проект команды Delicatessen
Команда Delicatessen открывает кафе «Юность» На месте ресторана Tapa de Comida заработает новый проект команды Delicatessen
Кафе «Бутербро» и вагон «Дары природы» закрылись
Два проекта команды Delicatessen в саду «Эрмитаж» закрылись насовсем
Кафе «Бутербро» и вагон «Дары природы» закрылись Два проекта команды Delicatessen в саду «Эрмитаж» закрылись насовсем
Можно ли готовить по книгам шеф-поваровАрт-директор, корреспондент и фоторедактор The Village приготовили три блюда по книге «Съедобное несъедобное», чтобы понять, можно ли и насколько сложно готовить по книгам известных шеф-поваров
Можно ли готовить по книгам шеф-поваров Арт-директор, корреспондент и фоторедактор The Village приготовили три блюда по книге «Съедобное несъедобное», чтобы понять, можно ли и насколько сложно готовить по книгам известных шеф-поваров
Иван Шишкин и Вика Боярская выпустили кулинарную книгу «Съедобное несъедобное»
Книга состоит из 70 рецептов — по семь в каждой из десяти глав
Иван Шишкин и Вика Боярская выпустили кулинарную книгу «Съедобное несъедобное» Книга состоит из 70 рецептов — по семь в каждой из десяти глав
Московские шеф-повара о любимых кухонных инструментах Сифон, кулинарный шприц, паровая печь, полентаматик, сувид, самовар, деревянные скалка и доска — The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своём любимом кухонном оборудовании
Московские шеф-повара о любимых кухонных инструментах Сифон, кулинарный шприц, паровая печь, полентаматик, сувид, самовар, деревянные скалка и доска — The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своём любимом кухонном оборудовании
Полентаматик Ивана Шишкина из Delicatessen The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Delicatessen — о приборе, который готовит одно блюдо — поленту
Полентаматик Ивана Шишкина из Delicatessen The Village попросил шеф-поваров московских ресторанов рассказать о своих любимых кухонных гаджетах и оборудовании. Сегодня шеф-повар Delicatessen — о приборе, который готовит одно блюдо — поленту
Шеф-повар и ресторатор Айзек Корреа о жизни после Москвы Анна Масловская поговорила с создателем Correa’s, UDC, Corner Burger, Montalto и Black Market о том, почему после 18 лет жизни в Москве он уехал из России, что делает теперь и вернётся ли к нам
Шеф-повар и ресторатор Айзек Корреа о жизни после Москвы Анна Масловская поговорила с создателем Correa’s, UDC, Corner Burger, Montalto и Black Market о том, почему после 18 лет жизни в Москве он уехал из России, что делает теперь и вернётся ли к нам
Нарина Минасян из «Пафф Поинт» Изготовление заварного крема, подготовка к открытию нового бара и покер с друзьями — шеф-повар сети кафе «Пафф Поинт» задокументировала для The Village один день из своей жизни
Нарина Минасян из «Пафф Поинт» Изготовление заварного крема, подготовка к открытию нового бара и покер с друзьями — шеф-повар сети кафе «Пафф Поинт» задокументировала для The Village один день из своей жизни
7 блюд из арбуза Арбуз в виде основного горячего блюда, десерта, лимонада, соуса и алкогольного коктейля — The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, что и как можно приготовить из сезонного продукта