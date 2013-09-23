Как независимые музыканты и режиссёры учатся жить без мата С 1 июля в силу вступил закон о запрете на мат и обязательном получении прокатного удостоверения на фильмы. The Village узнал у представителей индустрий, как повлияли нововведения и что будет дальше
Как независимые музыканты и режиссёры учатся жить без мата С 1 июля в силу вступил закон о запрете на мат и обязательном получении прокатного удостоверения на фильмы. The Village узнал у представителей индустрий, как повлияли нововведения и что будет дальше
Иван Вдовин об осторожности в Москве История одной пятничной ночи
Комментарий: Иван Вдовин о фильме «Реальность. Начало» The Village поговорил с креативным продюсером проекта «Реальность. Начало» Иваном Вдовиным о будущем полнометражном фильме и о том, как его герои связаны с Москвой.