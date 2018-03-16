«Голос»: Условия сентябрьских выборов станут худшими за последние 25 лет
Новые правила голосования направлены на ограничение прав граждан
«Голос»: Условия сентябрьских выборов станут худшими за последние 25 лет Новые правила голосования направлены на ограничение прав граждан
У главы московского избиркома во время голосования обнаружили коронавирус. Участок не закрыли
Сначала Конституция — потом карантин
У главы московского избиркома во время голосования обнаружили коронавирус. Участок не закрыли Сначала Конституция — потом карантин
На «Госуслугах» появился сервис, где по паспортным данным можно узнать, проголосовал ли человек
Чтобы избежать двойного голосования (или нет)
На «Госуслугах» появился сервис, где по паспортным данным можно узнать, проголосовал ли человек Чтобы избежать двойного голосования (или нет)
«Бывает»: Полиция сломала руку журналисту «Медиазоны» — как на это отреагировали чиновники
Все мы живые люди, и никто его не толкал
«Бывает»: Полиция сломала руку журналисту «Медиазоны» — как на это отреагировали чиновники Все мы живые люди, и никто его не толкал
ВЦИОМ и ФОМ опубликовали данные экзитполов. Результаты показывают победу сторонников поправок
Первые данные, как голосуют россияне
ВЦИОМ и ФОМ опубликовали данные экзитполов. Результаты показывают победу сторонников поправок Первые данные, как голосуют россияне
Москвичи обнаружили, что за них уже проголосовали на дому. Наблюдатели сообщают о накручивании явки
ЦИК просят начать проверку фальсификации документов и результатов голосования
Москвичи обнаружили, что за них уже проголосовали на дому. Наблюдатели сообщают о накручивании явки ЦИК просят начать проверку фальсификации документов и результатов голосования
За Конституцию можно проголосовать дважды. К Лобкову, который это доказал, приехала полиция
За такие эксперименты грозит от 30 тысяч рублей штрафа до четырех лет колонии
За Конституцию можно проголосовать дважды. К Лобкову, который это доказал, приехала полиция За такие эксперименты грозит от 30 тысяч рублей штрафа до четырех лет колонии
Элла Памфилова — о том, почему ЦИК может менять правила голосования во время его проведения
У России, как обычно, особый путь
Элла Памфилова — о том, почему ЦИК может менять правила голосования во время его проведения У России, как обычно, особый путь
Сколько москвичей поддерживают поправки в Конституцию
И сколько выступают против обнуления сроков Путина
Сколько москвичей поддерживают поправки в Конституцию И сколько выступают против обнуления сроков Путина
Кандидаты от власти не смогли обойти оппозицию, потратив на выборы в 9 раз больше
Политологи говорят, что на этих выборах деньги не имели значения
Кандидаты от власти не смогли обойти оппозицию, потратив на выборы в 9 раз больше Политологи говорят, что на этих выборах деньги не имели значения
Явка на выборы в Мосгордуму составит 30 % из-за участия протестующих
Проблемой протестного голосования занимаются в администрации президента
Явка на выборы в Мосгордуму составит 30 % из-за участия протестующих Проблемой протестного голосования занимаются в администрации президента
Сколько россиян недовольны всеми партиями России Опрос провели социологи РАНХиГС
Социологи рассказали о рекордном доверии к результатам выборов
Результаты выборов достоверными считают 60 % россиян
Социологи рассказали о рекордном доверии к результатам выборов Результаты выборов достоверными считают 60 % россиян
Путина поддержали рекордное количество москвичей и петербуржцев
И в Москве, и в Санкт-Петербурге за Путина проголосовали более 70 % избирателей
Путина поддержали рекордное количество москвичей и петербуржцев И в Москве, и в Санкт-Петербурге за Путина проголосовали более 70 % избирателей
#Невыборы-2018: Что происходит на избирательных участках по всей России Собрали фотографии, лучше других описывающие 18 марта
Вброс бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах
Мособлизбирком отчитался о нарушении и аннулировал все бланки проголосовавших
Вброс бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах Мособлизбирком отчитался о нарушении и аннулировал все бланки проголосовавших
Загороженные шарами камеры и люди в корзинах на выборах президента
Россияне в прямом эфире следят, как проходят выборы президента в России
Загороженные шарами камеры и люди в корзинах на выборах президента Россияне в прямом эфире следят, как проходят выборы президента в России
На Украине избирателей не пустили проголосовать на выборах президента России
Власти приняли такое решение из-за присоединения Крыма
На Украине избирателей не пустили проголосовать на выборах президента России Власти приняли такое решение из-за присоединения Крыма
ЦИК назвала самые активно голосующие районы Москвы
За два часа выборов в столице проголосовало почти 6 % избирателей