Совладелец «Эксмо» и АСТ купит «Дрофу» Стоимость издательства оценивается в $50–70 млн
Hopes Markets: Подорожание бензина, продажа «МИФа» и иммунобиологическая независимость
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одном обзоре
Hopes Markets: Подорожание бензина, продажа «МИФа» и иммунобиологическая независимость Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одном обзоре
«Эксмо» окончательно поглотила АСТ
Ранее на долю этих двух издательств приходилась каждая пятая выпущенная в стране книга
«Эксмо» окончательно поглотила АСТ Ранее на долю этих двух издательств приходилась каждая пятая выпущенная в стране книга
Аркадий Ротенберг может стать совладельцем книжного издательства «Просвещение»
В прошлом месяце он уже возглавил совет директоров объединённого с «Олма Медиа Групп» издательства, признанного крупнейшим по количеству изданных экземпляров за 2012 год
Аркадий Ротенберг может стать совладельцем книжного издательства «Просвещение» В прошлом месяце он уже возглавил совет директоров объединённого с «Олма Медиа Групп» издательства, признанного крупнейшим по количеству изданных экземпляров за 2012 год
Принципы Михаила Иванова, издательство «Манн, Иванов и Фербер» Сооснователь и генеральный директор издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов рассказал H&F, какие книжки предпочитает издавать и с какими авторами работать.
Осуждённым по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство» запретят учреждать СМИ
Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в закон о СМИ
Осуждённым по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство» запретят учреждать СМИ Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в закон о СМИ
Крупные американские издатели запустили книжную соцсеть Bookish
Проект сочетает в себе элементы социальной сети, СМИ и интернет-магазина