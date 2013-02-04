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Новости

Совладелец «Эксмо» и АСТ купит «Дрофу»

Стоимость издательства оценивается в $50–70 млн

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Новости

Совладелец «Эксмо» и АСТ купит «Дрофу» Стоимость издательства оценивается в $50–70 млн

Новости

Hopes Markets: Подорожание бензина, продажа «МИФа» и иммунобиологическая независимость

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одном обзоре

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Новости

Hopes Markets: Подорожание бензина, продажа «МИФа» и иммунобиологическая независимость Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одном обзоре

Новости

«Эксмо» окончательно поглотила АСТ

Ранее на долю этих двух издательств приходилась каждая пятая выпущенная в стране книга

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Новости

«Эксмо» окончательно поглотила АСТ Ранее на долю этих двух издательств приходилась каждая пятая выпущенная в стране книга

Новости

Аркадий Ротенберг может стать совладельцем книжного издательства «Просвещение»

В прошлом месяце он уже возглавил совет директоров объединённого с «Олма Медиа Групп» издательства, признанного крупнейшим по количеству изданных экземпляров за 2012 год

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Новости

Аркадий Ротенберг может стать совладельцем книжного издательства «Просвещение» В прошлом месяце он уже возглавил совет директоров объединённого с «Олма Медиа Групп» издательства, признанного крупнейшим по количеству изданных экземпляров за 2012 год

Принципы Михаила Иванова, издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Hopes & Fears
Принципы Михаила Иванова, издательство «Манн, Иванов и Фербер»Сооснователь и генеральный директор издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов рассказал H&F, какие книжки предпочитает издавать и с какими авторами работать.
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Принципы Михаила Иванова, издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Hopes & Fears

Принципы Михаила Иванова, издательство «Манн, Иванов и Фербер» Сооснователь и генеральный директор издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов рассказал H&F, какие книжки предпочитает издавать и с какими авторами работать.

Новости

Осуждённым по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство» запретят учреждать СМИ

Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в закон о СМИ

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Новости

Осуждённым по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство» запретят учреждать СМИ Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в закон о СМИ

Новости

Крупные американские издатели запустили книжную соцсеть Bookish

Проект сочетает в себе элементы социальной сети, СМИ и интернет-магазина

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Новости

Крупные американские издатели запустили книжную соцсеть Bookish Проект сочетает в себе элементы социальной сети, СМИ и интернет-магазина

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...собрали участники Kickstarter на издательские проекты в 2012 году...собрали участники Kickstarter на издательские проекты в 2012 году
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Цифра дня

...собрали участники Kickstarter на издательские проекты в 2012 году ...собрали участники Kickstarter на издательские проекты в 2012 году