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В «Новом Вернисаже» откроют первую инстаулицу Москвы

Ее создали для создания визуального контента

В «Новом Вернисаже» откроют первую инстаулицу Москвы
Ее создали для создания визуального контента

В Измайловском кремле загорелось одно из зданий (обновлено)

На месте работают пожарные

В Измайловском кремле загорелось одно из зданий (обновлено)
На месте работают пожарные

Измайловский вернисаж снесут по реновации. На его месте построят дорогу
Измайловский вернисаж снесут по реновации. На его месте построят дорогу Чем властям помешал творческий квартал и есть ли шансы его сохранить
Измайловский вернисаж снесут по реновации. На его месте построят дорогу

Измайловский вернисаж снесут по реновации. На его месте построят дорогу
Чем властям помешал творческий квартал и есть ли шансы его сохранить

В Vernissage пройдет последняя вечеринка лета Goodbye Summer Party

В программе — фуд-корт, крафтовое пиво и танцы

В Vernissage пройдет последняя вечеринка лета Goodbye Summer Party
В программе — фуд-корт, крафтовое пиво и танцы

«Я работаю в Измайловском кремле»

«Я работаю в Измайловском кремле»Расписные терема, блошиный рынок и арт-квартал от команды «Флакона» — что сотрудники лубочного городка думают об этом месте

«Я работаю в Измайловском кремле»

«Я работаю в Измайловском кремле»
Расписные терема, блошиный рынок и арт-квартал от команды «Флакона» — что сотрудники лубочного городка думают об этом месте

В творческом квартале Vernissage пройдет фестиваль винила

Гостей ждут диджей-сеты, выставка современных художников и фотолаборатория

В творческом квартале Vernissage пройдет фестиваль винила
Гостей ждут диджей-сеты, выставка современных художников и фотолаборатория

В Измайловском кремле воссоздадут средневековую деревню с обрядами кузнецов

Гости фестиваля «Кузнечный талисман» смогут поучаствовать в битве между русской ратью и Тевтонским орденом

В Измайловском кремле воссоздадут средневековую деревню с обрядами кузнецов
Гости фестиваля «Кузнечный талисман» смогут поучаствовать в битве между русской ратью и Тевтонским орденом

В Измайловском кремле отпразднуют день рождения русской водки

Экскурсию приурочили к годовщине защиты диссертации Дмитрия Менделеева о соединении спирта с водой

В Измайловском кремле отпразднуют день рождения русской водки
Экскурсию приурочили к годовщине защиты диссертации Дмитрия Менделеева о соединении спирта с водой

Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле

Проводы зимы назначены на 17-18 февраля

Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле
Проводы зимы назначены на 17-18 февраля

В Москве откроется Музей кнута и пряника

Он будет работать на территории комплекса «Кремль в Измайлово»

В Москве откроется Музей кнута и пряника
Он будет работать на территории комплекса «Кремль в Измайлово»

В Москве открылся Музей невоспитанных детей

В нем дети смогут узнать о нормах поведения разных эпох, культур и народов

В Москве открылся Музей невоспитанных детей
В нем дети смогут узнать о нормах поведения разных эпох, культур и народов

В Измайлове откроют инфоцентр для путешествующих по Подмосковью

В Москве планируют открыть единый информационный центр по объектам Подмосковья.

В Измайлове откроют инфоцентр для путешествующих по Подмосковью
В Москве планируют открыть единый информационный центр по объектам Подмосковья.