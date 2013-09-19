В «Новом Вернисаже» откроют первую инстаулицу Москвы
Ее создали для создания визуального контента
В «Новом Вернисаже» откроют первую инстаулицу Москвы Ее создали для создания визуального контента
В Измайловском кремле загорелось одно из зданий (обновлено) На месте работают пожарные
Измайловский вернисаж снесут по реновации. На его месте построят дорогу Чем властям помешал творческий квартал и есть ли шансы его сохранить
В Vernissage пройдет последняя вечеринка лета Goodbye Summer Party
В программе — фуд-корт, крафтовое пиво и танцы
В Vernissage пройдет последняя вечеринка лета Goodbye Summer Party В программе — фуд-корт, крафтовое пиво и танцы
«Я работаю в Измайловском кремле»Расписные терема, блошиный рынок и арт-квартал от команды «Флакона» — что сотрудники лубочного городка думают об этом месте
«Я работаю в Измайловском кремле» Расписные терема, блошиный рынок и арт-квартал от команды «Флакона» — что сотрудники лубочного городка думают об этом месте
В творческом квартале Vernissage пройдет фестиваль винила
Гостей ждут диджей-сеты, выставка современных художников и фотолаборатория
В творческом квартале Vernissage пройдет фестиваль винила Гостей ждут диджей-сеты, выставка современных художников и фотолаборатория
В Измайловском кремле воссоздадут средневековую деревню с обрядами кузнецов
Гости фестиваля «Кузнечный талисман» смогут поучаствовать в битве между русской ратью и Тевтонским орденом
В Измайловском кремле воссоздадут средневековую деревню с обрядами кузнецов Гости фестиваля «Кузнечный талисман» смогут поучаствовать в битве между русской ратью и Тевтонским орденом
В Измайловском кремле отпразднуют день рождения русской водки
Экскурсию приурочили к годовщине защиты диссертации Дмитрия Менделеева о соединении спирта с водой
В Измайловском кремле отпразднуют день рождения русской водки Экскурсию приурочили к годовщине защиты диссертации Дмитрия Менделеева о соединении спирта с водой
Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле
Проводы зимы назначены на 17-18 февраля
Художники создадут арт-объекты для «Галактической Масленицы» в Измайловском Кремле Проводы зимы назначены на 17-18 февраля
В Москве откроется Музей кнута и пряника
Он будет работать на территории комплекса «Кремль в Измайлово»
В Москве откроется Музей кнута и пряника
Он будет работать на территории комплекса «Кремль в Измайлово»
В Москве открылся Музей невоспитанных детей
В нем дети смогут узнать о нормах поведения разных эпох, культур и народов