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В метро с лета изменится график движения поездов

Изменения коснутся восьми линий московской подземки

В метро с лета изменится график движения поездов
Изменения коснутся восьми линий московской подземки