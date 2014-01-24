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Пхали из шпината Изо Дзандзавы
Пхали из шпината Изо Дзандзавы Бренд-шеф ресторанов кавказского направления холдинга Ginza Project Изо Дзандзава рассказала The Village, как приготовить пхали из шпината.
Пхали из шпината Изо Дзандзавы

Пхали из шпината Изо Дзандзавы
Бренд-шеф ресторанов кавказского направления холдинга Ginza Project Изо Дзандзава рассказала The Village, как приготовить пхали из шпината.