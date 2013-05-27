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Новости

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Музыкальный сервис для Jay-Z, разлад в Secret и IPO Shake Shack Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Как звезды инвестируют в технологии
Hopes & Fears
Как звезды инвестируют в технологииБоно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
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Как звезды инвестируют в технологии
Hopes & Fears

Как звезды инвестируют в технологии Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет

Новости

Канье Уэст: «Apple купила Beats, потому что Samsung работала с Jay-Z»

Артист уверен, что основанная Стивом Джобсом корпорация потеряла связь со своими поклонниками

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Новости

Канье Уэст: «Apple купила Beats, потому что Samsung работала с Jay-Z» Артист уверен, что основанная Стивом Джобсом корпорация потеряла связь со своими поклонниками

Новости

Jay-Z и Samsung подпишут контракт на $20 млн

Известный рэпер примет участие в разработке нового аудиосервиса

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Новости

Jay-Z и Samsung подпишут контракт на $20 млн Известный рэпер примет участие в разработке нового аудиосервиса

Хитрый трюк: 6 уловок, которые помогли в бизнесе
Облако знаний
Хитрый трюк: 6 уловок, которые помогли в бизнесеНестандартные решения могут помочь победить конкурентов. H&F выяснил, к каким приёмам прибегали известные компании, чтобы преуспеть.
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Хитрый трюк: 6 уловок, которые помогли в бизнесе
Облако знаний

Хитрый трюк: 6 уловок, которые помогли в бизнесе Нестандартные решения могут помочь победить конкурентов. H&F выяснил, к каким приёмам прибегали известные компании, чтобы преуспеть.