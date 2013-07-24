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Новости

Бренды начали осваивать сервис фотовопросов Jelly в первую же неделю после его запуска

При этом в приложении ещё даже нет рекламного функционала

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Новости

Бренды начали осваивать сервис фотовопросов Jelly в первую же неделю после его запуска При этом в приложении ещё даже нет рекламного функционала

Новости

Сооснователь Twitter запустил сервис фотовопросов Jelly

Ответы на них будут поступать от друзей пользователя в социальных сетях, которые он подключит при установке приложения

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Новости

Сооснователь Twitter запустил сервис фотовопросов Jelly Ответы на них будут поступать от друзей пользователя в социальных сетях, которые он подключит при установке приложения

Новости

Сооснователь Twitter предложил Facebook брать с пользователей $10 за отключение рекламы

Однако это предложение в некоторой степени противоречит одному из принципов Facebook, размещённому на стартовой странице соцсети: «Это бесплатно и всегда будет бесплатно»

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Новости

Сооснователь Twitter предложил Facebook брать с пользователей $10 за отключение рекламы Однако это предложение в некоторой степени противоречит одному из принципов Facebook, размещённому на стартовой странице соцсети: «Это бесплатно и всегда будет бесплатно»