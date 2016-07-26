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Новости

«Рабочая Станция» откроет экологичный коворкинг с раздельным сбором мусора

И системой распознавания лиц

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Новости

«Рабочая Станция» откроет экологичный коворкинг с раздельным сбором мусора И системой распознавания лиц

Новости

Возле Внукова откроется аутлет с премиум-бутиками и ресторанами

Сдача объекта за 650 миллионов рублей назначена на 2020 год

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Новости

Возле Внукова откроется аутлет с премиум-бутиками и ресторанами Сдача объекта за 650 миллионов рублей назначена на 2020 год

Новости

В торговом центре Columbus открылся первый «Леруа Мерлен» городского формата

В отдельных зонах покупатели могут спланировать и рассчитать проекты с помощью консультантов

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Новости

В торговом центре Columbus открылся первый «Леруа Мерлен» городского формата В отдельных зонах покупатели могут спланировать и рассчитать проекты с помощью консультантов

Новости

Burger King признали самой распространенной в России иностранной сетью

Фастфуд представлен в 37 крупнейших городах России

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Новости

Burger King признали самой распространенной в России иностранной сетью Фастфуд представлен в 37 крупнейших городах России

Новости

Uniqlo откроет магазин в ТРК «Vegas Кунцево»

Открытие запланировано на начало 2018 года

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Новости

Uniqlo откроет магазин в ТРК «Vegas Кунцево» Открытие запланировано на начало 2018 года

Новости

Экс-глава «Русской Фитнес Группы» откроет на «Белорусской» фитнес-клуб британской сети TRIB3

Фитнес-клуб откроется в бизнец-центре White Stone

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Новости

Экс-глава «Русской Фитнес Группы» откроет на «Белорусской» фитнес-клуб британской сети TRIB3 Фитнес-клуб откроется в бизнец-центре White Stone

Новости

Арендаторы начали возвращаться на торговые улицы Москвы после кризиса

Речь идет об улицах Кузнецкий Мост, Маросейка, Покровка, Петровка, Большая Дмитровка, Мясницкая и других

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Новости

Арендаторы начали возвращаться на торговые улицы Москвы после кризиса Речь идет об улицах Кузнецкий Мост, Маросейка, Покровка, Петровка, Большая Дмитровка, Мясницкая и других

Недвижимость

На Кутузовском проспекте пустует рекордное число магазинов

Сейчас на Кутузовском не заняты более 30 % торговых площадей

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Недвижимость

На Кутузовском проспекте пустует рекордное число магазинов Сейчас на Кутузовском не заняты более 30 % торговых площадей