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Faster, better, ginger. ginger cookies Самый легкий способ приготовления имбирного печенья (для нас,лентяев))

Faster, better, ginger. ginger cookies
Самый легкий способ приготовления имбирного печенья (для нас,лентяев))

Бретонский пирог с клюквой и антоновкой Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…

Бретонский пирог с клюквой и антоновкой
Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…