Новое в Москве
В Москве появятся еще две закусочные K-Town Noodle Bar
Также планируется открытие ресторана K-Town Grill
Новое в Москве
В Москве появятся еще две закусочные K-Town Noodle Bar Также планируется открытие ресторана K-Town Grill
Новое в Москве
Открытия марта Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта
Новое место
На Шаболовке открылась корейская закусочная K-Town Korean Noodle Bar
Здесь можно заказать кукси, кимчи-бургер и корейские паровые пирожки
Новое место
На Шаболовке открылась корейская закусочная K-Town Korean Noodle Bar Здесь можно заказать кукси, кимчи-бургер и корейские паровые пирожки
Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраляЗаведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
Открытия недели
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
Александр Кан открыл корейский ресторан K-Town Korean Kitchen
В заведении предлагают попробовать адаптированную корейскую и паназиатскую кухню
Новое место