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Новое в Москве

В Москве появятся еще две закусочные K-Town Noodle Bar

Также планируется открытие ресторана K-Town Grill

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Новое в Москве

В Москве появятся еще две закусочные K-Town Noodle Bar Также планируется открытие ресторана K-Town Grill

Открытия марта
Новое в Москве
Открытия мартаНовые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта
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Открытия марта
Новое в Москве

Открытия марта Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта

Новое место

На Шаболовке открылась корейская закусочная K-Town Korean Noodle Bar

Здесь можно заказать кукси, кимчи-бургер и корейские паровые пирожки

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Новое место

На Шаболовке открылась корейская закусочная K-Town Korean Noodle Bar Здесь можно заказать кукси, кимчи-бургер и корейские паровые пирожки

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраляЗаведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
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15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Новое в Москве

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца

Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»
Открытия недели
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»
Открытия недели

Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новое место

Александр Кан открыл корейский ресторан K-Town Korean Kitchen

В заведении предлагают попробовать адаптированную корейскую и паназиатскую кухню

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Новое место

Александр Кан открыл корейский ресторан K-Town Korean Kitchen В заведении предлагают попробовать адаптированную корейскую и паназиатскую кухню