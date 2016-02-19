Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках
Проект ущемляет права среднего и малого бизнеса
Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках Проект ущемляет права среднего и малого бизнеса
Россия приостановила соглашение с США об исследованиях в ядерной сфере
Такое решение принято в ответ на антироссийские санкции
Россия приостановила соглашение с США об исследованиях в ядерной сфере Такое решение принято в ответ на антироссийские санкции
Министерствам запретили покупать импортные ковры и одеяла
Эти товары теперь нельзя закупать для государственных нужд