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Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках

Проект ущемляет права среднего и малого бизнеса

Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках
Проект ущемляет права среднего и малого бизнеса

Россия приостановила соглашение с США об исследованиях в ядерной сфере

Такое решение принято в ответ на антироссийские санкции

Россия приостановила соглашение с США об исследованиях в ядерной сфере
Такое решение принято в ответ на антироссийские санкции

Министерствам запретили покупать импортные ковры и одеяла

Эти товары теперь нельзя закупать для государственных нужд

Министерствам запретили покупать импортные ковры и одеяла
Эти товары теперь нельзя закупать для государственных нужд