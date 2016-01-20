вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Где в России живут лучше и хуже всего

Лидеры рейтинга с прошлого года не изменились

0
Новости

Где в России живут лучше и хуже всего Лидеры рейтинга с прошлого года не изменились

Новости

Регионы России с самым высоким качеством жизни

Москву с Петербургом догоняют Татарстан и Белгородская область

0
Новости

Регионы России с самым высоким качеством жизни Москву с Петербургом догоняют Татарстан и Белгородская область

Новости

Сколько россиян считают Путина ответственным за проблемы в стране

Столько же граждан называют заслугой президента успехи государства

1
Новости

Сколько россиян считают Путина ответственным за проблемы в стране Столько же граждан называют заслугой президента успехи государства

Новости

Российские города с самым высоким качеством жизни

На первом месте оказалась Тюмень

2
Новости

Российские города с самым высоким качеством жизни На первом месте оказалась Тюмень

Новости

Города России с лучшими условиями для жизни

Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва

0
Новости

Города России с лучшими условиями для жизни Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва

Новости

Москва и Санкт-Петербург поднялись в рейтинге самых дорогих городов мира

Самым дорогим городом для проживания стал Сингапур

1
Новости

Москва и Санкт-Петербург поднялись в рейтинге самых дорогих городов мира Самым дорогим городом для проживания стал Сингапур

Новости

Москва снова возглавила рейтинг регионов с самым высоким уровнем качества жизни

Тройку замыкает Московская область

0
Новости

Москва снова возглавила рейтинг регионов с самым высоким уровнем качества жизни Тройку замыкает Московская область

Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации
Утро в мире
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информацииКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
4
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации
Утро в мире

Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

В Москве запустили проект в поддержку людей с психическими заболеваниями

Организаторы представят цикл открытых лекций о депрессии и деменции

0
Новости

В Москве запустили проект в поддержку людей с психическими заболеваниями Организаторы представят цикл открытых лекций о депрессии и деменции

Новости

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров

В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике

0
Новости

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике

Город

Москва заняла 38-е место в рейтинге качества жизни в мегаполисах

Всего в топ вошли 47 городов

0
Город

Москва заняла 38-е место в рейтинге качества жизни в мегаполисах Всего в топ вошли 47 городов

Город

Регионы России с самым высоким уровнем качества жизни

Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург

0
Город

Регионы России с самым высоким уровнем качества жизни Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург

Ситуация

Россия заняла второе место в рейтинге самых сильных стран

Россия уступила лидерство США

5
Ситуация

Россия заняла второе место в рейтинге самых сильных стран Россия уступила лидерство США