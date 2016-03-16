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Еда

На ВДНХ пройдёт фестиваль фуд-траков

Приём заявок на участие в фестивале уже начался

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Еда

На ВДНХ пройдёт фестиваль фуд-траков Приём заявок на участие в фестивале уже начался