Фейк-контроль: Как отличить настоящие вещи Carhartt WIP, Fred Perry и Louis Vuitton The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере шапки Carhartt WIP, поло Fred Perry и сумки Louis Vuitton.
Фейк-контроль: Как отличить настоящие вещи Carhartt WIP, Fred Perry и Louis Vuitton The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере шапки Carhartt WIP, поло Fred Perry и сумки Louis Vuitton.
Фейк-контроль: Как отличить настоящие Nike Air Max, Stone Island и Isabel Marant The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере кроссовок Nike Air Max, куртки Stone Island и кед на платформе Isabel Marant.
Фейк-контроль: Как отличить настоящие Nike Air Max, Stone Island и Isabel Marant The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере кроссовок Nike Air Max, куртки Stone Island и кед на платформе Isabel Marant.
Фейк-контроль: Как отличить настоящие Celine Trapeze, Timberland и New Balance The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере сумки Celine Trapeze, ботинок Timberland и кроссовок New Balance.
Фейк-контроль: Как отличить настоящие Celine Trapeze, Timberland и New Balance The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере сумки Celine Trapeze, ботинок Timberland и кроссовок New Balance.
Фейк-контроль: Как отличить настоящую вещь от подделки The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от фейка на примере сумки Chanel 2.55, мужских ботинок Red Wing и ботильонов Jeffrey Campbell.