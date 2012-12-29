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Новости

На дорогах Москвы установят новые камеры. Они будут выявлять водителей, не пропускающих пешеходов

До конца года в городе появится 800 таких устройств

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Новости

На дорогах Москвы установят новые камеры. Они будут выявлять водителей, не пропускающих пешеходов До конца года в городе появится 800 таких устройств

Транспорт

Число камер на дорогах в Москве увеличили в полтора раза

ЦОДД установил 500 новых камер в местах повышенной аварийности

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Транспорт

Число камер на дорогах в Москве увеличили в полтора раза ЦОДД установил 500 новых камер в местах повышенной аварийности

Ситуация

Наличие ОСАГО будут проверять при помощи дорожных камер

Предполагается, что новая методика поможет снизить продажи поддельных полисов

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Ситуация

Наличие ОСАГО будут проверять при помощи дорожных камер Предполагается, что новая методика поможет снизить продажи поддельных полисов

Новости

Крупнейшая сделка в истории Canon, новый робот от Google и ответ США на кибератаки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Крупнейшая сделка в истории Canon, новый робот от Google и ответ США на кибератаки Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Камера наблюдения: избранное
Галереи
Камера наблюдения: избранноеВ течение полугода The Village публиковал работы знакомых фотографов, снятых в разных жанрах и стилях, посвященные Москве. Напоследок — семь подборок, которые нам особенно запомнились.
3
Камера наблюдения: избранное
Галереи

Камера наблюдения: избранное В течение полугода The Village публиковал работы знакомых фотографов, снятых в разных жанрах и стилях, посвященные Москве. Напоследок — семь подборок, которые нам особенно запомнились.

Камера наблюдения: Москва глазами Марии Плотниковой
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Марии ПлотниковойThe Village публикует последнюю подборку фотографий, посвящённых Москве. Рубрику «Камера наблюдения» закрывает Мария Плотникова.
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Камера наблюдения: Москва глазами Марии Плотниковой
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Марии Плотниковой The Village публикует последнюю подборку фотографий, посвящённых Москве. Рубрику «Камера наблюдения» закрывает Мария Плотникова.

Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны Ильиной
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны ИльинойThe Village продолжает публиковать работы знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях и посвящённые Москве. В очередном выпуске — Татьяна Ильина.
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Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны Ильиной
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны Ильиной The Village продолжает публиковать работы знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях и посвящённые Москве. В очередном выпуске — Татьяна Ильина.

Камера наблюдения: Москва глазами Егора Белкина
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Егора БелкинаThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, посвящённые Москве. В новом выпуске — первая публикация уличного художника Егора Белкина в качестве фотографа.
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Камера наблюдения: Москва глазами Егора Белкина
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Егора Белкина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, посвящённые Москве. В новом выпуске — первая публикация уличного художника Егора Белкина в качестве фотографа.

Камера наблюдения: Москва глазами Антона Тушина
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Антона ТушинаThe Village продолжает публиковать снимки фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — фотографии Антона Тушина.
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Камера наблюдения: Москва глазами Антона Тушина
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Антона Тушина The Village продолжает публиковать снимки фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — фотографии Антона Тушина.

Камера наблюдения: Московские дачи глазами Софьи Татариновой
Галереи
Камера наблюдения: Московские дачи глазами Софьи ТатариновойThe Village продолжает публиковать фотозарисовки о Москве. На сей раз, по случаю наступления весны, мы обратились к такой важной детали московского быта, как дачи.
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Камера наблюдения: Московские дачи глазами Софьи Татариновой
Галереи

Камера наблюдения: Московские дачи глазами Софьи Татариновой The Village продолжает публиковать фотозарисовки о Москве. На сей раз, по случаю наступления весны, мы обратились к такой важной детали московского быта, как дачи.

Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Львовой
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Натальи ЛьвовойThe Village продолжает публиковать работы московских фотографов, снятые в разных стилях и жанрах. В новом выпуске — фотографии Натальи Львовой.
8
Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Львовой
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Львовой The Village продолжает публиковать работы московских фотографов, снятые в разных стилях и жанрах. В новом выпуске — фотографии Натальи Львовой.

Камера наблюдения: Москва глазами Михаила Почуева
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Михаила ПочуеваThe Village продолжает публиковать уличные зарисовки знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях. В очередном выпуске — работы Михаила Почуева.
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Камера наблюдения: Москва глазами Михаила Почуева
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Михаила Почуева The Village продолжает публиковать уличные зарисовки знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях. В очередном выпуске — работы Михаила Почуева.

Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Стомахина
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря СтомахинаThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Игоря Стомахина.
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Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Стомахина
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Стомахина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Игоря Стомахина.

Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Мухина
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря МухинаThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Игоря Мухина.
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Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Мухина
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Мухина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Игоря Мухина.

Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Родина
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря РодинаThe Village продолжает публиковать снимки знакомых фотографов, выполненные в разном стиле и жанрах. В этом выпуске — портреты знаменитостей от Игоря Родина.
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Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Родина
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Родина The Village продолжает публиковать снимки знакомых фотографов, выполненные в разном стиле и жанрах. В этом выпуске — портреты знаменитостей от Игоря Родина.

Камера наблюдения: Москва глазами Алана Воубы
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Алана ВоубыThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Алана Воубы.
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Камера наблюдения: Москва глазами Алана Воубы
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Алана Воубы The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Алана Воубы.

Камера наблюдения: Москва глазами Александра Викторова
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Александра ВиктороваThe Village продолжает публиковать снимки разных фотографов, посвящённые Москве. В очередном выпуске — подборка из архива Александра Викторова, любезно предоставленная его вдовой Мариной.
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Камера наблюдения: Москва глазами Александра Викторова
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Александра Викторова The Village продолжает публиковать снимки разных фотографов, посвящённые Москве. В очередном выпуске — подборка из архива Александра Викторова, любезно предоставленная его вдовой Мариной.

Камера наблюдения: Москва глазами Елены Холкиной
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Елены ХолкинойThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — работы Елены Холкиной.
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Камера наблюдения: Москва глазами Елены Холкиной
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Елены Холкиной The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — работы Елены Холкиной.

Камера наблюдения: Москва глазами Анастасии Брюхановой
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Анастасии БрюхановойThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Анастасии Брюхановой.
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Камера наблюдения: Москва глазами Анастасии Брюхановой
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Анастасии Брюхановой The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Анастасии Брюхановой.

Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Савостьянова
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея СавостьяноваThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Сергея Савостьянова.
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Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Савостьянова
Галереи

Камера наблюдения: Москва глазами Сергея Савостьянова The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Сергея Савостьянова.

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