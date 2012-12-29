Новости
На дорогах Москвы установят новые камеры. Они будут выявлять водителей, не пропускающих пешеходов
До конца года в городе появится 800 таких устройств
Новости
На дорогах Москвы установят новые камеры. Они будут выявлять водителей, не пропускающих пешеходов До конца года в городе появится 800 таких устройств
Транспорт
Число камер на дорогах в Москве увеличили в полтора раза
ЦОДД установил 500 новых камер в местах повышенной аварийности
Транспорт
Число камер на дорогах в Москве увеличили в полтора раза ЦОДД установил 500 новых камер в местах повышенной аварийности
Ситуация
Наличие ОСАГО будут проверять при помощи дорожных камер
Предполагается, что новая методика поможет снизить продажи поддельных полисов
Ситуация
Наличие ОСАГО будут проверять при помощи дорожных камер Предполагается, что новая методика поможет снизить продажи поддельных полисов
Новости
Крупнейшая сделка в истории Canon, новый робот от Google и ответ США на кибератаки
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Крупнейшая сделка в истории Canon, новый робот от Google и ответ США на кибератаки Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Галереи
Камера наблюдения: избранноеВ течение полугода The Village публиковал работы знакомых фотографов, снятых в разных жанрах и стилях, посвященные Москве. Напоследок — семь подборок, которые нам особенно запомнились.
Галереи
Камера наблюдения: избранное В течение полугода The Village публиковал работы знакомых фотографов, снятых в разных жанрах и стилях, посвященные Москве. Напоследок — семь подборок, которые нам особенно запомнились.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Марии ПлотниковойThe Village публикует последнюю подборку фотографий, посвящённых Москве. Рубрику «Камера наблюдения» закрывает Мария Плотникова.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Марии Плотниковой The Village публикует последнюю подборку фотографий, посвящённых Москве. Рубрику «Камера наблюдения» закрывает Мария Плотникова.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны ИльинойThe Village продолжает публиковать работы знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях и посвящённые Москве. В очередном выпуске — Татьяна Ильина.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны Ильиной The Village продолжает публиковать работы знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях и посвящённые Москве. В очередном выпуске — Татьяна Ильина.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Егора БелкинаThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, посвящённые Москве. В новом выпуске — первая публикация уличного художника Егора Белкина в качестве фотографа.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Егора Белкина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, посвящённые Москве. В новом выпуске — первая публикация уличного художника Егора Белкина в качестве фотографа.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Антона ТушинаThe Village продолжает публиковать снимки фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — фотографии Антона Тушина.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Антона Тушина The Village продолжает публиковать снимки фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — фотографии Антона Тушина.
Галереи
Камера наблюдения: Московские дачи глазами Софьи ТатариновойThe Village продолжает публиковать фотозарисовки о Москве. На сей раз, по случаю наступления весны, мы обратились к такой важной детали московского быта, как дачи.
Галереи
Камера наблюдения: Московские дачи глазами Софьи Татариновой The Village продолжает публиковать фотозарисовки о Москве. На сей раз, по случаю наступления весны, мы обратились к такой важной детали московского быта, как дачи.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Натальи ЛьвовойThe Village продолжает публиковать работы московских фотографов, снятые в разных стилях и жанрах. В новом выпуске — фотографии Натальи Львовой.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Натальи Львовой The Village продолжает публиковать работы московских фотографов, снятые в разных стилях и жанрах. В новом выпуске — фотографии Натальи Львовой.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Михаила ПочуеваThe Village продолжает публиковать уличные зарисовки знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях. В очередном выпуске — работы Михаила Почуева.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Михаила Почуева The Village продолжает публиковать уличные зарисовки знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях. В очередном выпуске — работы Михаила Почуева.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря СтомахинаThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Игоря Стомахина.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Стомахина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Игоря Стомахина.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря МухинаThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Игоря Мухина.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Мухина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Игоря Мухина.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря РодинаThe Village продолжает публиковать снимки знакомых фотографов, выполненные в разном стиле и жанрах. В этом выпуске — портреты знаменитостей от Игоря Родина.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Игоря Родина The Village продолжает публиковать снимки знакомых фотографов, выполненные в разном стиле и жанрах. В этом выпуске — портреты знаменитостей от Игоря Родина.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Алана ВоубыThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Алана Воубы.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Алана Воубы The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Алана Воубы.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Александра ВиктороваThe Village продолжает публиковать снимки разных фотографов, посвящённые Москве. В очередном выпуске — подборка из архива Александра Викторова, любезно предоставленная его вдовой Мариной.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Александра Викторова The Village продолжает публиковать снимки разных фотографов, посвящённые Москве. В очередном выпуске — подборка из архива Александра Викторова, любезно предоставленная его вдовой Мариной.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Елены ХолкинойThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — работы Елены Холкиной.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Елены Холкиной The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — работы Елены Холкиной.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Анастасии БрюхановойThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Анастасии Брюхановой.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Анастасии Брюхановой The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Анастасии Брюхановой.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Сергея СавостьяноваThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, сделанные в разных жанрах и технике, о городе и его жителях. В этом выпуске — фотографии Сергея Савостьянова.
Галереи