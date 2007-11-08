В пешеходных зонах организуют ярмарки и блошиные рынки
Летом на территории пешеходных зон заработают ярмарки и блошиные рынки, а также откроются веранды кафе и ресторанов.
В пешеходных зонах организуют ярмарки и блошиные рынки Летом на территории пешеходных зон заработают ярмарки и блошиные рынки, а также откроются веранды кафе и ресторанов.
В Москве появилась газета о жизни Камергерского и Столешникова переулков Вышел в свет первый номер бесплатной газеты «Камергерский&столешниковЪ»
В Москве появилась газета о жизни Камергерского и Столешникова переулков Вышел в свет первый номер бесплатной газеты «Камергерский&столешниковЪ»
Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане Во время тура в поддержку альбома «Death Magnetic» в Москве вокалиста группы «Metallica» обсчитали на 400 долларов.
Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане Во время тура в поддержку альбома «Death Magnetic» в Москве вокалиста группы «Metallica» обсчитали на 400 долларов.
Проезд Художественного театра Камергерский. Здесь я работаю уже четвертый год — благодаря чему, в принципе, видел всю эволюцию пятизвездной компании и еще много вещей видел. Кидаю от сильной скуки и могучей жажды признания (здесь я ставлю смайлик) годовалый стих про него. В принципе, актуальный. Или нет?