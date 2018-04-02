Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках В местном заливе погибли рыбы и утки
Как благоустроят набережную с амфитеатром у нового ЖК Aquatoria
В парке сделают амфитеатр для лекций и выставок и обустроят спуск к воде
Как благоустроят набережную с амфитеатром у нового ЖК Aquatoria В парке сделают амфитеатр для лекций и выставок и обустроят спуск к воде
Какой будет набережная у Северного речного вокзала со скалодромом и мини-каналом имени Москвы
Там также появятся сиденья в виде гальки
Какой будет набережная у Северного речного вокзала со скалодромом и мини-каналом имени Москвы Там также появятся сиденья в виде гальки
Участок канала имени Москвы откроют не раньше конца июля (обновлено)
Несколько дней назад над Тушинским тоннелем снова произошла утечка воды
Участок канала имени Москвы откроют не раньше конца июля (обновлено) Несколько дней назад над Тушинским тоннелем снова произошла утечка воды
Прорыв над Тушинским тоннелем грозит судоходным компаниям убытком в 2 миллиарда рублей
В январе участок канала имени Москвы осушили после затопления
Прорыв над Тушинским тоннелем грозит судоходным компаниям убытком в 2 миллиарда рублей В январе участок канала имени Москвы осушили после затопления
Движение по затопленному Тушинскому тоннелю возобновили
Использование временной схемы движения не потребовалось
Движение по затопленному Тушинскому тоннелю возобновили Использование временной схемы движения не потребовалось
В водохранилищах Москвы планируют создать плавучие поселки и отели
В домах будет все необходимое для комфортной жизни, а на береге построят автопарковку и другую инфраструктуру