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Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках
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Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в ХимкахВ местном заливе погибли рыбы и утки
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Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках
Реакция

Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках В местном заливе погибли рыбы и утки

Новости

Как благоустроят набережную с амфитеатром у нового ЖК Aquatoria

В парке сделают амфитеатр для лекций и выставок и обустроят спуск к воде

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Новости

Как благоустроят набережную с амфитеатром у нового ЖК Aquatoria В парке сделают амфитеатр для лекций и выставок и обустроят спуск к воде

Новости

Какой будет набережная у Северного речного вокзала со скалодромом и мини-каналом имени Москвы

Там также появятся сиденья в виде гальки

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Новости

Какой будет набережная у Северного речного вокзала со скалодромом и мини-каналом имени Москвы Там также появятся сиденья в виде гальки

Новости

Участок канала имени Москвы откроют не раньше конца июля (обновлено)

Несколько дней назад над Тушинским тоннелем снова произошла утечка воды

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Новости

Участок канала имени Москвы откроют не раньше конца июля (обновлено) Несколько дней назад над Тушинским тоннелем снова произошла утечка воды

Новости

Прорыв над Тушинским тоннелем грозит судоходным компаниям убытком в 2 миллиарда рублей

В январе участок канала имени Москвы осушили после затопления

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Новости

Прорыв над Тушинским тоннелем грозит судоходным компаниям убытком в 2 миллиарда рублей В январе участок канала имени Москвы осушили после затопления

Новости

Движение по затопленному Тушинскому тоннелю возобновили

Использование временной схемы движения не потребовалось

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Новости

Движение по затопленному Тушинскому тоннелю возобновили Использование временной схемы движения не потребовалось

Новости

В водохранилищах Москвы планируют создать плавучие поселки и отели

В домах будет все необходимое для комфортной жизни, а на береге построят автопарковку и другую инфраструктуру

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Новости

В водохранилищах Москвы планируют создать плавучие поселки и отели В домах будет все необходимое для комфортной жизни, а на береге построят автопарковку и другую инфраструктуру

Новости

Судно-музей «яхта Сталина» пришвартуют у парка Горького

Это случится через год в случае одобрения столичными властями

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Судно-музей «яхта Сталина» пришвартуют у парка Горького Это случится через год в случае одобрения столичными властями