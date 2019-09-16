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Архитектура
Что такое капромантизм? 11 примеров из Петербурга
«Принять капиталистический романтизм значит отказаться от архитектурной ксенофобии»
Архитектура
Что такое капромантизм? 11 примеров из Петербурга
«Принять капиталистический романтизм значит отказаться от архитектурной ксенофобии»
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