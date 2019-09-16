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Что такое капромантизм? 11 примеров из Петербурга

Что такое капромантизм? 11 примеров из Петербурга«Принять капиталистический романтизм значит отказаться от архитектурной ксенофобии»

Что такое капромантизм? 11 примеров из Петербурга

Что такое капромантизм? 11 примеров из Петербурга
«Принять капиталистический романтизм значит отказаться от архитектурной ксенофобии»