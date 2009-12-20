Не только капустный стейк: Рецепты из брокколи и кольраби А также из белокочанной, пекинской и цветной капусты
Не только капустный стейк: Рецепты из брокколи и кольраби А также из белокочанной, пекинской и цветной капусты
«Растёт ли от капусты грудь?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
«Растёт ли от капусты грудь?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
Сезон молодых овощей: Капуста The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей, когда они созревают в наших широтах. В новом выпуске — капуста.
Сезон молодых овощей: Капуста The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей, когда они созревают в наших широтах. В новом выпуске — капуста.
Гратен из капусты и томатов с творогом и сыром Вам понадобится лоток брюссельской капусты, небольшой вилок брокколи, грамм 250 томатов черри, пачка творога, баночка сметаны (250 г), 2 яйца, небольшой кусочек твердого сыра плюс орегано, базилик, тимьян и несколько капель оливкового масла (или кусочек сливочного).