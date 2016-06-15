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Постоянные посетители «Фикс Прайс»
Постоянные посетители «Фикс Прайс» The Village расспросил нескольких постоянных клиентов сети магазинов фиксированной цены об экономии и спонтанных покупках
Постоянные посетители «Фикс Прайс»

Постоянные посетители «Фикс Прайс»
The Village расспросил нескольких постоянных клиентов сети магазинов фиксированной цены об экономии и спонтанных покупках