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Претензии стриптиз-клуба к Superjob, инвестиции в ботокс и тесты «Яндекса»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Претензии стриптиз-клуба к Superjob, инвестиции в ботокс и тесты «Яндекса»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Распродажа акций Apple, мессенджер для чиновников и кадры из Белого дома

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Распродажа акций Apple, мессенджер для чиновников и кадры из Белого дома
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Резкое подорожание Apple, новая услуга «Яндекс.Денег» и стартап от «Реального пацана»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Резкое подорожание Apple, новая услуга «Яндекс.Денег» и стартап от «Реального пацана»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обвинения Uber в плагиате, новый вид заработка во «ВКонтакте» и развитие беспилотных автомобилей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обвинения Uber в плагиате, новый вид заработка во «ВКонтакте» и развитие беспилотных автомобилей
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Карл Айкан вновь поднял цены на акции Apple предложением устроить их обратный выкуп на $150 млрд

Таким образом он хочет вернуть в компанию примерно треть находящихся в свободном обращении акций Apple

Карл Айкан вновь поднял цены на акции Apple предложением устроить их обратный выкуп на $150 млрд
Таким образом он хочет вернуть в компанию примерно треть находящихся в свободном обращении акций Apple

Основатель Dell выкупил компанию за $24,9 млрд, чтобы сделать её частной

Теперь компания сосредоточится на освоении рынка планшетных компьютеров

Основатель Dell выкупил компанию за $24,9 млрд, чтобы сделать её частной
Теперь компания сосредоточится на освоении рынка планшетных компьютеров