Претензии стриптиз-клуба к Superjob, инвестиции в ботокс и тесты «Яндекса»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Претензии стриптиз-клуба к Superjob, инвестиции в ботокс и тесты «Яндекса» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Распродажа акций Apple, мессенджер для чиновников и кадры из Белого дома
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Распродажа акций Apple, мессенджер для чиновников и кадры из Белого дома Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Резкое подорожание Apple, новая услуга «Яндекс.Денег» и стартап от «Реального пацана»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Резкое подорожание Apple, новая услуга «Яндекс.Денег» и стартап от «Реального пацана» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обвинения Uber в плагиате, новый вид заработка во «ВКонтакте» и развитие беспилотных автомобилей
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обвинения Uber в плагиате, новый вид заработка во «ВКонтакте» и развитие беспилотных автомобилей Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Карл Айкан вновь поднял цены на акции Apple предложением устроить их обратный выкуп на $150 млрд
Таким образом он хочет вернуть в компанию примерно треть находящихся в свободном обращении акций Apple
Карл Айкан вновь поднял цены на акции Apple предложением устроить их обратный выкуп на $150 млрд Таким образом он хочет вернуть в компанию примерно треть находящихся в свободном обращении акций Apple
Основатель Dell выкупил компанию за $24,9 млрд, чтобы сделать её частной
Теперь компания сосредоточится на освоении рынка планшетных компьютеров