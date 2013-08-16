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Business Geek: Секреты лайков, цена твита, самые странные патенты и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Секреты лайков, цена твита, самые странные патенты и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Секреты лайков, цена твита, самые странные патенты и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Секреты лайков, цена твита, самые странные патенты и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Новости

Пара твитов американского миллиардера Карла Икана подняла стоимость акций Apple почти на 4%

Финансист сообщил, что стоимость компании сильно недооценена, и посоветовал Apple выкупить обратно большую часть её акций

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Новости

Пара твитов американского миллиардера Карла Икана подняла стоимость акций Apple почти на 4% Финансист сообщил, что стоимость компании сильно недооценена, и посоветовал Apple выкупить обратно большую часть её акций