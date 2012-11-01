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Город

В метро начали расклеивать новую схему

Схема метро, разработанная Студией Лебедева, появится во всех вагонах в течение недели.

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Город

В метро начали расклеивать новую схему Схема метро, разработанная Студией Лебедева, появится во всех вагонах в течение недели.

Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками
Иностранный опыт
Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезкамиThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о схеме метро, по которой можно вычислить время в дороге.
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Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками
Иностранный опыт

Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о схеме метро, по которой можно вычислить время в дороге.

Транспорт

«Мосгорчат» собирает народную карту метро

На сайте проекта «Мосгорчат» разместили схему Московского метрополитена, на которой можно отметить народные названия станций подземки, а также добавить их описания, фотографии и видео.

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Транспорт

«Мосгорчат» собирает народную карту метро На сайте проекта «Мосгорчат» разместили схему Московского метрополитена, на которой можно отметить народные названия станций подземки, а также добавить их описания, фотографии и видео.

Транспорт

Новую схему метро выберут интернет-пользователи

Департамент транспорта объявил творческий конкурс на разработку новой схемы метро. Помогать в проведении конкурса будет фонд «Городские проекты».

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Транспорт

Новую схему метро выберут интернет-пользователи Департамент транспорта объявил творческий конкурс на разработку новой схемы метро. Помогать в проведении конкурса будет фонд «Городские проекты».