Новости
В Печатниках появятся трассы для картинга, дрифта и мотокросса
Новая спортивная зона займет более 28 гектаров
Новости
В Печатниках появятся трассы для картинга, дрифта и мотокросса Новая спортивная зона займет более 28 гектаров
Weekend
В «Авиапарке» открылся картинг
На трассе есть длинные прямые отрезки, скоростные и медленные повороты, шиканы, а также развороты на 180 градусов
Weekend
В «Авиапарке» открылся картинг На трассе есть длинные прямые отрезки, скоростные и медленные повороты, шиканы, а также развороты на 180 градусов
Город
В торговом центре «Авиапарк» заработал картинг-клуб под открытым небом
Картинг-клуб с общей площадью трассы в 8,7 тысячи квадратных метров является крупнейшим в Москве, утверждают представители торгового центра
Город