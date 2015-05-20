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Новости

В Печатниках появятся трассы для картинга, дрифта и мотокросса

Новая спортивная зона займет более 28 гектаров

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Новости

В Печатниках появятся трассы для картинга, дрифта и мотокросса Новая спортивная зона займет более 28 гектаров

Weekend

В «Авиапарке» открылся картинг

На трассе есть длинные прямые отрезки, скоростные и медленные повороты, шиканы, а также развороты на 180 градусов

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Weekend

В «Авиапарке» открылся картинг На трассе есть длинные прямые отрезки, скоростные и медленные повороты, шиканы, а также развороты на 180 градусов

Город

В торговом центре «Авиапарк» заработал картинг-клуб под открытым небом

Картинг-клуб с общей площадью трассы в 8,7 тысячи квадратных метров является крупнейшим в Москве, утверждают представители торгового центра

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Город

В торговом центре «Авиапарк» заработал картинг-клуб под открытым небом Картинг-клуб с общей площадью трассы в 8,7 тысячи квадратных метров является крупнейшим в Москве, утверждают представители торгового центра