16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Голландский капсалон Александра Кравцова
Голландский капсалон Александра Кравцова Шеф-повар петербургского кафе «Картофель с грибами» Александр Кравцов рассказал, как приготовить голландский капсалон.
Голландский капсалон Александра Кравцова

Голландский капсалон Александра Кравцова
Шеф-повар петербургского кафе «Картофель с грибами» Александр Кравцов рассказал, как приготовить голландский капсалон.