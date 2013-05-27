Новости
Motorola позволит создавать модульные смартфоны
Благодаря разделению устройства на «эндоскелет» и подключаемые к нему модули пользователи смогут сами решить, как будет выглядеть их смартфон
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Motorola позволит создавать модульные смартфоны Благодаря разделению устройства на «эндоскелет» и подключаемые к нему модули пользователи смогут сами решить, как будет выглядеть их смартфон
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Аркадий Морейнис стал партнёром в DIY-проекте «Вторая улица»
Сайт показывает пользователям, во что можно переделать различную одежду и предметы интерьера
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Аркадий Морейнис стал партнёром в DIY-проекте «Вторая улица» Сайт показывает пользователям, во что можно переделать различную одежду и предметы интерьера
Облако знаний
Не как у людей: Самые интересные идеи DIY-стартаповВозможностью купить товары ручной работы в интернете никого не удивишь. Новые социальные сервисы позволяют сделать продукт, которого ещё не существует.
Облако знаний