Кеды из коллаборации Converse и художницы Shaniqwa Jarvis Стоящее пополнение коллекции
Кеды из коллаборации Converse и художницы Shaniqwa Jarvis Стоящее пополнение коллекции
Коллекция одежды и обуви Vans, посвященная вселенной Гарри Поттера
Каждая пара обуви посвящена факультету Хогвартса
Коллекция одежды и обуви Vans, посвященная вселенной Гарри Поттера Каждая пара обуви посвящена факультету Хогвартса
SHOW-ROOM магазина UrbanLine В начале 2009 года в Москве открылся SHOW-ROOM магазина UrbanLine. Ребята из UrbanLine занимаются продвижением на российском рынке обувного бренда PF-Flyers – иконы американской сникер культуры 60-х годов прошлого века.