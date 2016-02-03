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Новости

Как получить кешбэк за отдых в России

Подойдет не всем

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Новости

Как получить кешбэк за отдых в России Подойдет не всем

Новости

«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам

Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера

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«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера

Новости

Банки начали отменять кешбэк за онлайн-покупки

К лету все кредитные организации могут отказаться от программ лояльности

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Банки начали отменять кешбэк за онлайн-покупки К лету все кредитные организации могут отказаться от программ лояльности

Новости

Техобслуживание и ремонт автомобилей с кешбэком от «Тинькофф»

Специалисты проконтролируют работу автосервисов

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Техобслуживание и ремонт автомобилей с кешбэком от «Тинькофф» Специалисты проконтролируют работу автосервисов

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«Тинькофф» выпустил наклейки с QR-кодом для ресторанов. По ним можно забронировать столик со скидкой

QR-наклейки появились на дверях заведений в Москве и Петербурге

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«Тинькофф» выпустил наклейки с QR-кодом для ресторанов. По ним можно забронировать столик со скидкой QR-наклейки появились на дверях заведений в Москве и Петербурге

Новости

Сбербанк выпустил свою карту для путешественников

Сбермили можно потратить на билеты или жилье

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Сбербанк выпустил свою карту для путешественников Сбермили можно потратить на билеты или жилье

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ВТБ отменит кешбэк на покупки за границей и бессрочные бонусы

Это произойдет из-за снижения банковской комиссии на операции с картами в Европе

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Новости

ВТБ отменит кешбэк на покупки за границей и бессрочные бонусы Это произойдет из-за снижения банковской комиссии на операции с картами в Европе

Новости

На что россияне тратят бонусы «Спасибо от Сбербанка»

И в каких регионах чаще всего используют программу лояльности

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Новости

На что россияне тратят бонусы «Спасибо от Сбербанка» И в каких регионах чаще всего используют программу лояльности

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Все или ничего: Рокетбанк запустил кешбэк-акцию «Щелчок Таляса»

Одна половина участников акции получит двухпроцентный кешбэк, а другая — потеряет однопроцентный

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Все или ничего: Рокетбанк запустил кешбэк-акцию «Щелчок Таляса» Одна половина участников акции получит двухпроцентный кешбэк, а другая — потеряет однопроцентный

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«Мегафон» запустил кешбэк при оплате услуг связи

У других операторов «большой четверки» такой опции нет

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Новости

«Мегафон» запустил кешбэк при оплате услуг связи У других операторов «большой четверки» такой опции нет

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«2ГИС» запустил кешбэк-сервис для покупки продуктов

В приложении уже есть десятки товаров, в том числе хлеб, молоко, фрукты, овощи и мороженое

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Новости

«2ГИС» запустил кешбэк-сервис для покупки продуктов В приложении уже есть десятки товаров, в том числе хлеб, молоко, фрукты, овощи и мороженое

Новости

Тинькофф-банк запустил кешбэк за покупки у определенных брендов

Покупателю вернут от 10 до 30 %

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Новости

Тинькофф-банк запустил кешбэк за покупки у определенных брендов Покупателю вернут от 10 до 30 %

Насколько выгодны кешбэк-сервисы
Финансы
Насколько выгодны кешбэк-сервисыКакие условия предлагают сайты, которые возвращают часть денег за покупки, и чего стоит опасаться при их использовании
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Насколько выгодны кешбэк-сервисы
Финансы

Насколько выгодны кешбэк-сервисы Какие условия предлагают сайты, которые возвращают часть денег за покупки, и чего стоит опасаться при их использовании

Новости

У национальных карт «Мир» появился кешбэк

Программа лояльности предусматривает возврат 10-15 % от стоимости покупок

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Новости

У национальных карт «Мир» появился кешбэк Программа лояльности предусматривает возврат 10-15 % от стоимости покупок

Новости

На национальных картах «Мир» появится кешбэк

Первыми в пилотном проекте примут участие три банка

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Новости

На национальных картах «Мир» появится кешбэк Первыми в пилотном проекте примут участие три банка

Сколько денег можно получить за покупки
Финансы
Сколько денег можно получить за покупкиThe Village изучил программы кешбэка российских банков и узнал, за что они возвращают деньги
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Сколько денег можно получить за покупки
Финансы

Сколько денег можно получить за покупки The Village изучил программы кешбэка российских банков и узнал, за что они возвращают деньги