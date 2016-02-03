Как получить кешбэк за отдых в России Подойдет не всем
«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам
Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера
«Мир» вернул кешбэк на поездки по платным трассам Клиенты получат 20 % при оплате проезда или пополнении транспондера
Банки начали отменять кешбэк за онлайн-покупки
К лету все кредитные организации могут отказаться от программ лояльности
Банки начали отменять кешбэк за онлайн-покупки К лету все кредитные организации могут отказаться от программ лояльности
Техобслуживание и ремонт автомобилей с кешбэком от «Тинькофф»
Специалисты проконтролируют работу автосервисов
Техобслуживание и ремонт автомобилей с кешбэком от «Тинькофф» Специалисты проконтролируют работу автосервисов
«Тинькофф» выпустил наклейки с QR-кодом для ресторанов. По ним можно забронировать столик со скидкой
QR-наклейки появились на дверях заведений в Москве и Петербурге
«Тинькофф» выпустил наклейки с QR-кодом для ресторанов. По ним можно забронировать столик со скидкой QR-наклейки появились на дверях заведений в Москве и Петербурге
Сбербанк выпустил свою карту для путешественников
Сбермили можно потратить на билеты или жилье
Сбербанк выпустил свою карту для путешественников Сбермили можно потратить на билеты или жилье
ВТБ отменит кешбэк на покупки за границей и бессрочные бонусы
Это произойдет из-за снижения банковской комиссии на операции с картами в Европе
ВТБ отменит кешбэк на покупки за границей и бессрочные бонусы Это произойдет из-за снижения банковской комиссии на операции с картами в Европе
На что россияне тратят бонусы «Спасибо от Сбербанка»
И в каких регионах чаще всего используют программу лояльности
На что россияне тратят бонусы «Спасибо от Сбербанка» И в каких регионах чаще всего используют программу лояльности
Все или ничего: Рокетбанк запустил кешбэк-акцию «Щелчок Таляса»
Одна половина участников акции получит двухпроцентный кешбэк, а другая — потеряет однопроцентный
Все или ничего: Рокетбанк запустил кешбэк-акцию «Щелчок Таляса» Одна половина участников акции получит двухпроцентный кешбэк, а другая — потеряет однопроцентный
«Мегафон» запустил кешбэк при оплате услуг связи
У других операторов «большой четверки» такой опции нет
«Мегафон» запустил кешбэк при оплате услуг связи У других операторов «большой четверки» такой опции нет
«2ГИС» запустил кешбэк-сервис для покупки продуктов
В приложении уже есть десятки товаров, в том числе хлеб, молоко, фрукты, овощи и мороженое
«2ГИС» запустил кешбэк-сервис для покупки продуктов В приложении уже есть десятки товаров, в том числе хлеб, молоко, фрукты, овощи и мороженое
Тинькофф-банк запустил кешбэк за покупки у определенных брендов
Покупателю вернут от 10 до 30 %
Тинькофф-банк запустил кешбэк за покупки у определенных брендов Покупателю вернут от 10 до 30 %
Насколько выгодны кешбэк-сервисы Какие условия предлагают сайты, которые возвращают часть денег за покупки, и чего стоит опасаться при их использовании
У национальных карт «Мир» появился кешбэк
Программа лояльности предусматривает возврат 10-15 % от стоимости покупок
У национальных карт «Мир» появился кешбэк Программа лояльности предусматривает возврат 10-15 % от стоимости покупок
На национальных картах «Мир» появится кешбэк
Первыми в пилотном проекте примут участие три банка